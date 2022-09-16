https://ria.ru/20220916/kherson-1817228448.html

Среди членов правительства Херсонской области жертв из-за обстрела нет

Среди членов правительства Херсонской области жертв из-за обстрела нет - РИА Новости, 16.09.2022

Среди членов правительства Херсонской области жертв из-за обстрела нет

Жертв среди членов правительства Херсонской области после ракетного удара нет, большинство жертв - это мирные жители, проходившие мимо, сообщила администрация... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:03

2022-09-16T13:03

2022-09-16T13:18

херсонская область

специальная военная операция на украине

сергей елисеев

херсон

в мире

украина

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Жертв среди членов правительства Херсонской области после ракетного удара нет, большинство жертв - это мирные жители, проходившие мимо, сообщила администрация региона."Администрация Херсонской области сообщает, что среди членов правительства жертв нет. Большинство жертв ракетного удара - это мирные жители, проходившие мимо", - говорится в сообщении."Врио главы администрации Херсонской области Сергей Елисеев руководил эвакуаций и вышел из здания в числе последних. Мужчины прикрывали собой женщин от осколков во время удара и помогали при эвакуации. Все они достойны выступать образцом гражданского мужества", - говорится в сообщении."В результате ракетного удара ВСУ были повреждены близлежащие жилые дома", - добавляется в сообщенииРакетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено, сообщили ранее власти региона.

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817214574.html

херсонская область

херсон

украина

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Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T13:03 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

херсонская область , сергей елисеев, херсон, в мире, украина