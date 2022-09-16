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При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики

При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики - РИА Новости, 16.09.2022

При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики

В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:53

2022-09-16T12:53

2022-09-16T13:20

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

екатерина губарева

херсон

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева."Бархатнова ранена, погиб её водитель", - сообщила Губарева журналистам.В соцсетях она уточнила, что жизни ее "коллеги министра соцполитики Херсонской области" Бархатновой "ничего не угрожает".Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено, сообщили ранее власти региона.

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T12:53 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , екатерина губарева, херсон, вооруженные силы украины, видео