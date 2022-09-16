https://ria.ru/20220916/kherson-1817223400.html
При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики
При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики - РИА Новости, 16.09.2022
При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики
В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:53
2022-09-16T12:53
2022-09-16T13:20
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
екатерина губарева
херсон
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева."Бархатнова ранена, погиб её водитель", - сообщила Губарева журналистам.В соцсетях она уточнила, что жизни ее "коллеги министра соцполитики Херсонской области" Бархатновой "ничего не угрожает".Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено, сообщили ранее власти региона.
херсонская область
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
2022-09-16T12:53
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PT0M07S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , екатерина губарева, херсон, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Екатерина Губарева, Херсон, Вооруженные силы Украины
При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева.
2022-09-16T12:53
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PT0M07S
12:53 16.09.2022 (обновлено: 13:20 16.09.2022)
При ударе по зданию Херсонской ВГА погиб водитель министра соцполитики
Замглавы ВГА Губарева: при ударе ВСУ по центру Херсона погиб водитель министра Бархатновой
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. В результате ракетного удара по зданию администрации Херсонской области ранена начальник департамента труда и социальной политики региона Алла Бархатнова, погиб ее водитель, сообщила замглавы администрации Екатерина Губарева.
"Бархатнова ранена, погиб её водитель", - сообщила Губарева журналистам.
В соцсетях она уточнила
, что жизни ее "коллеги министра соцполитики Херсонской области" Бархатновой "ничего не угрожает".
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено, сообщили ранее власти региона.