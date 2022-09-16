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Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона

Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона - РИА Новости, 16.09.2022

Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:20

2022-09-16T12:20

2022-09-16T12:39

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено."Был нанесен удар пятью ракетами HIMARS, часть ракет была сбита. Избежать большого количества жертв нам опять удалось. Но удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не срабатывает на все ракеты, летящие по конкретным целям", - сказал Стремоусов в эфире "России 1".Он заявил, что эти пять ракет HIMARS прилетели к нему "прямо в кабинет".

https://ria.ru/20220916/kherson-1817210570.html

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Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T12:20 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, украина