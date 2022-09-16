https://ria.ru/20220916/kherson-1817214268.html
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона - РИА Новости, 16.09.2022
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:20
2022-09-16T12:20
2022-09-16T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817193666_0:0:1532:862_1920x0_80_0_0_9ae7dbb074c6df3448dd1aa98b8efb98.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено."Был нанесен удар пятью ракетами HIMARS, часть ракет была сбита. Избежать большого количества жертв нам опять удалось. Но удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не срабатывает на все ракеты, летящие по конкретным целям", - сказал Стремоусов в эфире "России 1".Он заявил, что эти пять ракет HIMARS прилетели к нему "прямо в кабинет".
https://ria.ru/20220916/kherson-1817210570.html
херсонская область
херсон
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817193666_0:0:1306:980_1920x0_80_0_0_a8b54ef8496521b240b87b127ca7c345.jpg
Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T12:20
true
PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Украина
12:20 16.09.2022 (обновлено: 12:39 16.09.2022)
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона
Замглавы ВГА Стремоусов: ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона