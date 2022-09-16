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Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817214268.html
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона - РИА Новости, 16.09.2022
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:20
2022-09-16T12:39
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
украина
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено."Был нанесен удар пятью ракетами HIMARS, часть ракет была сбита. Избежать большого количества жертв нам опять удалось. Но удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не срабатывает на все ракеты, летящие по конкретным целям", - сказал Стремоусов в эфире "России 1".Он заявил, что эти пять ракет HIMARS прилетели к нему "прямо в кабинет".
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херсонская область
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсонская область , херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Украина
12:20 16.09.2022 (обновлено: 12:39 16.09.2022)
 
Система ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона

Замглавы ВГА Стремоусов: ПВО сбила несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько украинских ракет при ударе по центру Херсона.
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено.
"Был нанесен удар пятью ракетами HIMARS, часть ракет была сбита. Избежать большого количества жертв нам опять удалось. Но удары наносятся большим количеством ракет, и система ПВО не срабатывает на все ракеты, летящие по конкретным целям", - сказал Стремоусов в эфире "России 1".
Он заявил, что эти пять ракет HIMARS прилетели к нему "прямо в кабинет".
Последствия удара по центру Херсона
Вчера, 12:09Специальная военная операция на Украине
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовУкраина
 
 
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