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В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара

В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара - РИА Новости, 16.09.2022

В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара

В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:18

2022-09-16T12:18

2022-09-16T12:18

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и обходить административные здания."В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий", - говорится в сообщении администрации области в Telegram-канале.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракета попала в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен, сообщили ранее власти региона.

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T12:18 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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