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В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817213741.html
В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара
В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара - РИА Новости, 16.09.2022
В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара
В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:18
2022-09-16T12:18
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и обходить административные здания."В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий", - говорится в сообщении администрации области в Telegram-канале.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракета попала в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен, сообщили ранее власти региона.
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
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в мире, херсон, херсонская область , видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область
В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и обходить административные здания.
2022-09-16T12:18
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12:18 16.09.2022
 
В Херсоне сохраняется опасность повторного ракетного удара

В Херсонской ВГА предупредили жителей об опасности повторного ракетного удара

© РИА НовостиДым на месте удара по центру Херсона
Дым на месте удара по центру Херсона
© РИА Новости
Дым на месте удара по центру Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В администрации Херсонской области заявили, что в Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара, просят граждан сохранять спокойствие и обходить административные здания.
"В Херсоне сохраняется повышенная опасность повторного ракетного удара. Просим всех граждан сохранять спокойствие и обходить все административные здания. По возможности оставайтесь дома. Напоминаем, что при начале ракетной атаки необходимо спускаться на нижние этажи и подвалы зданий", - говорится в сообщении администрации области в Telegram-канале.
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракета попала в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен, сообщили ранее власти региона.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская область
 
 
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