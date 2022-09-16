Рейтинг@Mail.ru
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817210570.html
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету - РИА Новости, 16.09.2022
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:09
2022-09-16T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
вооруженные силы украины
кирилл стремоусов
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_002311381a22f374cfdc856728fb9cbd.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его кабинет, оно практически разрушено."Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено". - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817195693.html
херсон
херсонская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817198486_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_dd3d74861e12f010f3cc214f5d40afe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, херсон, вооруженные силы украины, кирилл стремоусов, херсонская область , украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Вооруженные силы Украины, Кирилл Стремоусов, Херсонская область , Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:09 16.09.2022 (обновлено: 12:32 16.09.2022)
 
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету

Стремоусов заявил, что украинский удар по Херсону пришелся по его кабинету

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его кабинет, оно практически разрушено.
"Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено". - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".
Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено.
Первые кадры с места удара по Херсону - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 11:30Специальная военная операция на Украине
Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонВооруженные силы УкраиныКирилл СтремоусовХерсонская областьУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала