https://ria.ru/20220916/kherson-1817210570.html
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету - РИА Новости, 16.09.2022
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:09
2022-09-16T12:09
2022-09-16T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
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кирилл стремоусов
херсонская область
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его кабинет, оно практически разрушено."Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено". - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено.
https://ria.ru/20220916/kherson-1817195693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:09 16.09.2022 (обновлено: 12:32 16.09.2022)
Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету
Стремоусов заявил, что украинский удар по Херсону пришелся по его кабинету