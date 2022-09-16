https://ria.ru/20220916/kherson-1817210570.html

Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету

Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету - РИА Новости, 16.09.2022

Стремоусов заявил, что удар ВСУ по Херсону пришелся по его кабинету

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:09

2022-09-16T12:09

2022-09-16T12:32

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что удар украинских войск по зданию администрации пришелся по тому крылу, где находится его кабинет, оно практически разрушено."Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено". - сказал Стремоусов в эфире "Россия 1".Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракеты попали в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, несколько ранено.

https://ria.ru/20220916/kherson-1817195693.html

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Кирилл Волков

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