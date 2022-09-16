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ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций

ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций

Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, заявила... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:05

2022-09-16T12:05

2022-09-16T14:37

специальная военная операция на украине

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херсонская область

екатерина губарева

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, заявила замглавы администрации Екатерина Губарева.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракета попала в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен."Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт", - написала Губарева в своем Telegram-канале.

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T12:05 true PT0M07S

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Ольга Фомченкова

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