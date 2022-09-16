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ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций
ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций
Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, заявила... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:05
2022-09-16T12:05
2022-09-16T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
екатерина губарева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Ракетный обстрел центра Херсона и здания администрации области произошел во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, заявила замглавы администрации Екатерина Губарева.Ракетный обстрел украинскими войсками центра Херсона произошел утром в пятницу, ракета попала в здание администрации Херсонской области. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен."Укротеррористы прислали смертоносный HIMARS в здание администрации Херсонской области. Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошел подлый теракт", - написала Губарева в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
2022-09-16T12:05
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PT0M07S
РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Екатерина Губарева
12:05 16.09.2022 (обновлено: 14:37 16.09.2022)
ВСУ обстреляли здание ВГА в Херсоне во время совещания глав администраций
Замглавы ВГА Губарева назвала обстрел херсонской администрации из HIMARS подлым терактом