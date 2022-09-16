https://ria.ru/20220916/kherson-1817199502.html

Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области

Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022

Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области

Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:40

2022-09-16T11:40

2022-09-16T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

екатерина губарева

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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева."Прямо в здание ВГА", - сказала заместитель главы администрации Екатерина Губарева.Как передавал корреспондент РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в центре Херсона.По его информации, по меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.

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херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Последствия ракетного удара по центру Херсона Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости. 2022-09-16T11:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , екатерина губарева, видео