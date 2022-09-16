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Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817199502.html
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:40
2022-09-16T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
екатерина губарева
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева."Прямо в здание ВГА", - сказала заместитель главы администрации Екатерина Губарева.Как передавал корреспондент РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в центре Херсона.По его информации, по меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
херсон
херсонская область
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4.7
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60
353
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, херсон, херсонская область , екатерина губарева, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Екатерина Губарева
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева.
2022-09-16T11:40
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11:40 16.09.2022
 
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области

Замглавы ВГА Губарева: украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области

© РИА НовостиПоследствия удара по центру Херсона
Последствия удара по центру Херсона
© РИА Новости
Последствия удара по центру Херсона
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева.
"Прямо в здание ВГА", - сказала заместитель главы администрации Екатерина Губарева.
Как передавал корреспондент РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в центре Херсона.
По его информации, по меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьЕкатерина Губарева
 
 
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