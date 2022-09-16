https://ria.ru/20220916/kherson-1817199502.html
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области - РИА Новости, 16.09.2022
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:40
2022-09-16T11:40
2022-09-16T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
екатерина губарева
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ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева."Прямо в здание ВГА", - сказала заместитель главы администрации Екатерина Губарева.Как передавал корреспондент РИА Новости, не менее пяти взрывов прогремело в центре Херсона.По его информации, по меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия ракетного удара по центру Херсона
Удар нанесен по центру Херсона, рядом со зданием администрации упали не менее 5 ракет, передает корреспондент РИА Новости.
2022-09-16T11:40
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Екатерина Губарева
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
ХЕРСОН, 16 сен - РИА Новости. Украинская ракета попала непосредственно в здание администрации Херсонской области, сообщила РИА Новости замглавы администрации Екатерина Губарева.
2022-09-16T11:40
true
PT0M18S
Украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области
Замглавы ВГА Губарева: украинская ракета попала в здание администрации Херсонской области