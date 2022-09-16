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Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/kherson-1817195693.html
Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными
Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными - РИА Новости, 16.09.2022
Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными
По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:30
2022-09-16T11:30
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Центр города подвергся в пятницу ракетному обстрелу, несколько снарядов упали рядом со зданием администрации.
https://ria.ru/20220916/svo-1817156207.html
херсон
херсонская область
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Первые кадры с места удара по Херсону
Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону.
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в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
11:30 16.09.2022
 
Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными

По меньшей мере один человек погиб и один ранен при обстреле центра Херсона со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
Центр города подвергся в пятницу ракетному обстрелу, несколько снарядов упали рядом со зданием администрации.
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 07:33Специальная военная операция на Украине
Власти Херсонской области заявили о наемниках у границ региона
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
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