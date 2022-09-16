https://ria.ru/20220916/kherson-1817195693.html

Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными

Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными - РИА Новости, 16.09.2022

Один человек погиб при обстреле центра Херсона украинскими военными

По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:30

2022-09-16T11:30

2022-09-16T11:30

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херсонская область

вооруженные силы украины

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ХЕРСОН, 16 сен – РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела центра Херсона в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.Центр города подвергся в пятницу ракетному обстрелу, несколько снарядов упали рядом со зданием администрации.

https://ria.ru/20220916/svo-1817156207.html

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Первые кадры с места удара по Херсону Первые кадры РИА Новости с места удара по Херсону. 2022-09-16T11:30 true PT0M07S

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Ольга Фомченкова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины