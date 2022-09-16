https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html

Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации

Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации - РИА Новости, 16.09.2022

Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации

Представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска Мария Боровик рассказала РИА Новости о подготовке казачества к дальнейшему участию в спецоперации и о... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:33

2022-09-16T17:33

2022-09-16T17:33

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

донецкая народная республика

краснодарский край

кубанское казачье войско

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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска Мария Боровик рассказала РИА Новости о подготовке казачества к дальнейшему участию в спецоперации и о формировании дополнительных отрядов для участия в специальной военной операции на Украине.Ранее на вручении орденов и медалей за выполнение боевых задач в Луганской и Донецкой народных республиках власти заявили, что более двух тысяч кубанских добровольцев участвуют в военной операции, из них свыше 1500 казаков."В Краснодарском крае казаки проводят тренировочные занятия в ряде районных казачьих обществ в рамках подготовки к дальнейшему участию в спецоперации, в том числе для пополнения и ротации действующего войска, а также создания новых отрядов", - информирует собеседник агентства.Среди казачьих добровольческих отрядов в пресс-службе назвали: "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в Ростовском отряде "Дон".Кубанские казаки идут самостоятельно добровольцами как через военкоматы, так и в составе воинских частей: это члены казачьих обществ, которые служат по призыву, а затем заключают контракт, также оставаясь в рядах Кубанского казачьего войска.Кроме того, в крае несколько воинских соединений имеют статус казачьих, где большое количество казаков служат по контракту и в том числе участвуют в специальной военной операции. Это 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Новороссийска, 227-я артиллерийская бригада из Майкопа и 90-я зенитная ракетная бригада из поселка Афипский. Также небольшое количество казаков есть в войсках национальной гвардии, отмечает Боровик."Кубанское войско – единственное войско в стране, которое на протяжении 15 лет ведет целенаправленную подготовку", - подчеркивает собеседник агентства.Речь идет о военно-полевых сборах на базах воинских частей на территории Краснодарского края, Республики Адыгеи и Республики Карачаево-Черкесия, так как именно там исторически находятся отделы Кубанского казачьего войска. В этом году в военно-полевых сборах принимают участие порядка 12 тысяч казаков. Их обучают военнослужащие-инструкторы стрельбе из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, танков, вождению БТР и так далее.Также для дополнительной подготовки казаков, которые отправляются для выполнения боевых задач на территорию проведения специальной военной операции, работает Центр по подготовке казаков-добровольцев.

https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html

https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html

https://ria.ru/20220831/kazachestvo-1813472914.html

украина

донецкая народная республика

краснодарский край

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безопасность, украина, донецкая народная республика, краснодарский край, кубанское казачье войско