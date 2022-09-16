https://ria.ru/20220916/kazaki-1817366212.html
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации - РИА Новости, 16.09.2022
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации
Представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска Мария Боровик рассказала РИА Новости о подготовке казачества к дальнейшему участию в спецоперации и о... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:33
2022-09-16T17:33
2022-09-16T17:33
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
донецкая народная республика
краснодарский край
кубанское казачье войско
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КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска Мария Боровик рассказала РИА Новости о подготовке казачества к дальнейшему участию в спецоперации и о формировании дополнительных отрядов для участия в специальной военной операции на Украине.Ранее на вручении орденов и медалей за выполнение боевых задач в Луганской и Донецкой народных республиках власти заявили, что более двух тысяч кубанских добровольцев участвуют в военной операции, из них свыше 1500 казаков."В Краснодарском крае казаки проводят тренировочные занятия в ряде районных казачьих обществ в рамках подготовки к дальнейшему участию в спецоперации, в том числе для пополнения и ротации действующего войска, а также создания новых отрядов", - информирует собеседник агентства.Среди казачьих добровольческих отрядов в пресс-службе назвали: "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в Ростовском отряде "Дон".Кубанские казаки идут самостоятельно добровольцами как через военкоматы, так и в составе воинских частей: это члены казачьих обществ, которые служат по призыву, а затем заключают контракт, также оставаясь в рядах Кубанского казачьего войска.Кроме того, в крае несколько воинских соединений имеют статус казачьих, где большое количество казаков служат по контракту и в том числе участвуют в специальной военной операции. Это 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Новороссийска, 227-я артиллерийская бригада из Майкопа и 90-я зенитная ракетная бригада из поселка Афипский. Также небольшое количество казаков есть в войсках национальной гвардии, отмечает Боровик."Кубанское войско – единственное войско в стране, которое на протяжении 15 лет ведет целенаправленную подготовку", - подчеркивает собеседник агентства.Речь идет о военно-полевых сборах на базах воинских частей на территории Краснодарского края, Республики Адыгеи и Республики Карачаево-Черкесия, так как именно там исторически находятся отделы Кубанского казачьего войска. В этом году в военно-полевых сборах принимают участие порядка 12 тысяч казаков. Их обучают военнослужащие-инструкторы стрельбе из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, танков, вождению БТР и так далее.Также для дополнительной подготовки казаков, которые отправляются для выполнения боевых задач на территорию проведения специальной военной операции, работает Центр по подготовке казаков-добровольцев.
https://ria.ru/20220916/samomobilizatsiya-1817281797.html
https://ria.ru/20220916/vystavka-1817363294.html
https://ria.ru/20220831/kazachestvo-1813472914.html
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безопасность, украина, донецкая народная республика, краснодарский край, кубанское казачье войско
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика, Краснодарский край, Кубанское казачье войско
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации
Кубанское казачье войско формирует новые отряды для участия в спецоперации на Украине
КРАСНОДАР, 16 сен – РИА Новости. Представитель пресс-службы Кубанского казачьего войска Мария Боровик рассказала РИА Новости о подготовке казачества к дальнейшему участию в спецоперации и о формировании дополнительных отрядов для участия в специальной военной операции на Украине.
Ранее на вручении орденов и медалей за выполнение боевых задач в Луганской и Донецкой народных республиках
власти заявили, что более двух тысяч кубанских добровольцев участвуют в военной операции, из них свыше 1500 казаков.
"В Краснодарском крае
казаки проводят тренировочные занятия в ряде районных казачьих обществ в рамках подготовки к дальнейшему участию в спецоперации, в том числе для пополнения и ротации действующего войска, а также создания новых отрядов", - информирует собеседник агентства.
Среди казачьих добровольческих отрядов в пресс-службе назвали: "Кубань" - выполняет боевые задачи на территории ДНР на Краснолиманском направлении, а также "Первый добровольческий казачий отряд имени Захария Чепеги" - на запорожском направлении, представительство кубанского казачества есть и в Ростовском отряде "Дон".
Кубанские казаки идут самостоятельно добровольцами как через военкоматы, так и в составе воинских частей: это члены казачьих обществ, которые служат по призыву, а затем заключают контракт, также оставаясь в рядах Кубанского казачьего войска.
Кроме того, в крае несколько воинских соединений имеют статус казачьих, где большое количество казаков служат по контракту и в том числе участвуют в специальной военной операции. Это 7-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия из Новороссийска
, 227-я артиллерийская бригада из Майкопа
и 90-я зенитная ракетная бригада из поселка Афипский. Также небольшое количество казаков есть в войсках национальной гвардии, отмечает Боровик.
"Кубанское войско – единственное войско в стране, которое на протяжении 15 лет ведет целенаправленную подготовку", - подчеркивает собеседник агентства.
Речь идет о военно-полевых сборах на базах воинских частей на территории Краснодарского края, Республики Адыгеи
и Республики Карачаево-Черкесия, так как именно там исторически находятся отделы Кубанского казачьего войска. В этом году в военно-полевых сборах принимают участие порядка 12 тысяч казаков. Их обучают военнослужащие-инструкторы стрельбе из всех видов стрелкового оружия, гранатометов, танков, вождению БТР и так далее.
Также для дополнительной подготовки казаков, которые отправляются для выполнения боевых задач на территорию проведения специальной военной операции, работает Центр по подготовке казаков-добровольцев.