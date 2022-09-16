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Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений - РИА Новости, 16.09.2022
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Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений
Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений - РИА Новости, 16.09.2022
Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений
Карты "Мир" и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:48
2022-09-16T10:48
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экономика
сша
украина
visa, inc.
mastercard, inc.
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платежная система "мир"
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Карты "Мир" и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе НСПК последние санкционные шаги США.Ранее в четверг был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева."Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой "Мир", как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений", - заявили в НСПК.Международные системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ после начала спецоперации на Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны.
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россия, экономика, сша, украина, visa, inc., mastercard, inc., владимир комлев, платежная система "мир"
Россия, Экономика, США, Украина, Visa, Inc., MasterCard, Inc., Владимир Комлев, Платежная система "Мир"
10:48 16.09.2022
 
Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений

Карты "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает НСПК, будут работать в России

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в медиабанкПлатежная система "Мир"
Платежная система Мир - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Платежная система "Мир". Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Карты "Мир" и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе НСПК последние санкционные шаги США.
Ранее в четверг был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева.
"Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой "Мир", как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений", - заявили в НСПК.
Международные системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ после начала спецоперации на Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны.

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