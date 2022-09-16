https://ria.ru/20220916/karty-1817185703.html

Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений

Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений - РИА Новости, 16.09.2022

Карты "Мир" продолжат работу в России без ограничений

Карты "Мир" и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:48

2022-09-16T10:48

2022-09-16T10:48

россия

экономика

сша

украина

visa, inc.

mastercard, inc.

владимир комлев

платежная система "мир"

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Карты "Мир" и карты других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт, будут продолжать работать в РФ без ограничений, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе НСПК последние санкционные шаги США.Ранее в четверг был опубликован документ американского министерства финансов, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, американские власти включили в санкционный список генерального директора НСПК Владимира Комлева."Введенные санкции не повлияют на работу в России платежной системы "Мир" и других систем, работу которых обеспечивает Национальная система платежных карт. В России картой "Мир", как и другими сервисами НСПК, можно будет продолжать пользоваться без ограничений", - заявили в НСПК.Международные системы Visa и Mastercard приостановили работу в РФ после начала спецоперации на Украине. Их карты, выпущенные российскими банками, продолжают работать в РФ как обычно, однако трансграничные операции и покупки в иностранных интернет-магазинах недоступны.

https://ria.ru/20220915/mir-1817081515.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, сша, украина, visa, inc., mastercard, inc., владимир комлев, платежная система "мир"