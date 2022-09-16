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Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области

Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.09.2022

Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Антона Алиханова состоялась в Калининградском драматическом театре. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:54

2022-09-16T14:54

2022-09-16T15:55

политика

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КАЛИНИНГРАД, 16 сен – РИА Новости. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Антона Алиханова состоялась в Калининградском драматическом театре."Калининградская избирательная комиссия единогласно решила признать выборы губернатора действительными. Большинством голосов был избран губернатором Антон Алиханов, набравший свыше 80% голосов. Избирательная комиссия решила считать его избранным губернатором Калининградской области", - сказала на церемонии председатель регионального избиркома Инесса Винярская.Как передает корреспондент РИА Новости, в соответствии с уставом области, в присутствии депутатов областной думы и членов регионального правительства Алиханов принес присягу и вступил в должность."Я, моя команда точно не подведем. Обещаю не просто много работать. Обещаю добиваться результатов каждый день", - сказал он.

https://ria.ru/20220912/alikhanov-1816080086.html

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политика, антон алиханов, калининградская область, единый день голосования — 2022, калининград, россия