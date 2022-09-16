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Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.09.2022
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Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области
Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.09.2022
Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Антона Алиханова состоялась в Калининградском драматическом театре. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:54
2022-09-16T15:55
политика
антон алиханов
калининградская область
единый день голосования — 2022
калининград
россия
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КАЛИНИНГРАД, 16 сен – РИА Новости. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Антона Алиханова состоялась в Калининградском драматическом театре."Калининградская избирательная комиссия единогласно решила признать выборы губернатора действительными. Большинством голосов был избран губернатором Антон Алиханов, набравший свыше 80% голосов. Избирательная комиссия решила считать его избранным губернатором Калининградской области", - сказала на церемонии председатель регионального избиркома Инесса Винярская.Как передает корреспондент РИА Новости, в соответствии с уставом области, в присутствии депутатов областной думы и членов регионального правительства Алиханов принес присягу и вступил в должность."Я, моя команда точно не подведем. Обещаю не просто много работать. Обещаю добиваться результатов каждый день", - сказал он.
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политика, антон алиханов, калининградская область, единый день голосования — 2022, калининград, россия
Политика, Антон Алиханов, Калининградская область, Единый день голосования — 2022, Калининград, Россия
14:54 16.09.2022 (обновлено: 15:55 16.09.2022)
 
Алиханов вступил в должность губернатора Калининградской области

Алиханов, победивший на выборах губернатора Калининградской области, вступил в должность

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГубернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на торжественной церемонии вступления в должность губернатора в Калининградском драматическом театре
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 16 сен – РИА Новости. Торжественная церемония вступления в должность губернатора Антона Алиханова состоялась в Калининградском драматическом театре.
"Калининградская избирательная комиссия единогласно решила признать выборы губернатора действительными. Большинством голосов был избран губернатором Антон Алиханов, набравший свыше 80% голосов. Избирательная комиссия решила считать его избранным губернатором Калининградской области", - сказала на церемонии председатель регионального избиркома Инесса Винярская.
Как передает корреспондент РИА Новости, в соответствии с уставом области, в присутствии депутатов областной думы и членов регионального правительства Алиханов принес присягу и вступил в должность.
"Я, моя команда точно не подведем. Обещаю не просто много работать. Обещаю добиваться результатов каждый день", - сказал он.

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