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Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/izyum-1817278521.html
Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА
Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022
Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА
Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:51
2022-09-16T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
изюм (город)
киев
буча
лдпр
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.По его словам, "мы в очередной раз становимся свидетелями того, как" украинские власти "спекулируют на жизнях людей". "Для нас было очевидно, что Украина попытается повторить сценарий Бучи, теперь уже в Изюме. Этот, как и многие другие города в нашем регионе, подвергался сильнейшим ударам", — сказал Ганчев.Он отметил, что Киев создал "картинку" для западных СМИ, которые сегодня делают соответствующие сюжеты, ради получения новых поставок оружия."Это не борьба с армией, это борьба с народом, который они давно перестали считать своим", — добавил он.Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий сообщил ранее, что Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, чтобы освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме".Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В Минобороны России в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20220916/izyum-1817184679.html
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в мире, владимир зеленский, изюм (город), киев, буча, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Изюм (город), Киев, Буча, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
14:51 16.09.2022 (обновлено: 15:13 16.09.2022)
 
Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА

Глава администрации Харьковской области Ганчев: в Изюме пытаются повторить сценарий Бучи

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.
По его словам, "мы в очередной раз становимся свидетелями того, как" украинские власти "спекулируют на жизнях людей". "Для нас было очевидно, что Украина попытается повторить сценарий Бучи, теперь уже в Изюме. Этот, как и многие другие города в нашем регионе, подвергался сильнейшим ударам", — сказал Ганчев.
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Вчера, 10:44Специальная военная операция на Украине
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Он отметил, что Киев создал "картинку" для западных СМИ, которые сегодня делают соответствующие сюжеты, ради получения новых поставок оружия.
"Это не борьба с армией, это борьба с народом, который они давно перестали считать своим", — добавил он.
Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий сообщил ранее, что Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, чтобы освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме".
Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В Минобороны России в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИзюм (город)КиевБучаЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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