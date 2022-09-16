14:51 16.09.2022 (обновлено: 15:13 16.09.2022)
Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА
Глава администрации Харьковской области Ганчев: в Изюме пытаются повторить сценарий Бучи
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.
По его словам, "мы в очередной раз становимся свидетелями того, как" украинские власти "спекулируют на жизнях людей". "Для нас было очевидно, что Украина попытается повторить сценарий Бучи, теперь уже в Изюме. Этот, как и многие другие города в нашем регионе, подвергался сильнейшим ударам", — сказал Ганчев.
Он отметил, что Киев создал "картинку" для западных СМИ, которые сегодня делают соответствующие сюжеты, ради получения новых поставок оружия.
"Это не борьба с армией, это борьба с народом, который они давно перестали считать своим", — добавил он.
Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий сообщил ранее, что Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, чтобы освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме".
Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В Минобороны России в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.