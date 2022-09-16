https://ria.ru/20220916/izyum-1817278521.html

Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА

Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА - РИА Новости, 16.09.2022

Киев в Изюме пытается повторить сценарий Бучи, заявили в Харьковской ВГА

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:51

2022-09-16T14:51

2022-09-16T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

изюм (город)

киев

буча

лдпр

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что Киев попытается повторить сценарий провокации в Буче в городе Изюме, который ранее подвергался многочисленным обстрелам со стороны украинских войск.По его словам, "мы в очередной раз становимся свидетелями того, как" украинские власти "спекулируют на жизнях людей". "Для нас было очевидно, что Украина попытается повторить сценарий Бучи, теперь уже в Изюме. Этот, как и многие другие города в нашем регионе, подвергался сильнейшим ударам", — сказал Ганчев.Он отметил, что Киев создал "картинку" для западных СМИ, которые сегодня делают соответствующие сюжеты, ради получения новых поставок оружия."Это не борьба с армией, это борьба с народом, который они давно перестали считать своим", — добавил он.Лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий сообщил ранее, что Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, чтобы освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме".Ранее Ганчев сообщил, что власти начали эвакуацию населения из Купянска, Изюма, Шевченково и Балаклеи. В Министерстве обороны России 12 сентября сообщили, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на Донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса.В Минобороны России в апреле заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военных в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

https://ria.ru/20220916/izyum-1817184679.html

https://ria.ru/20220901/bucha-1813719373.html

изюм (город)

киев

буча

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в мире, владимир зеленский, изюм (город), киев, буча, лдпр, леонид слуцкий (политик)