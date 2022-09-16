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Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/izyum-1817184679.html
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме - РИА Новости, 16.09.2022
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:52
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
изюм (город)
украина
харьковская область
россия
госдума рф
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий."Украина не меняет методичек. Зеленский снова "нашёл" какие-то "захоронения" в Изюме и заявляет о якобы "новых жертвах русских", - заявил Слуцкий.Также он назвал происходящее Бучей-2 или "очередной серией постановок и провокаций фашиствующего режима"."Уже собирают "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать очередную фабрикацию по сценарию неонацистов… "Мы добиваемся не правды, а эффекта", - говорил идеолог гитлеровской пропаганды Геббельс. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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в мире, владимир зеленский, изюм (город), украина, харьковская область, россия, госдума рф, леонид слуцкий (политик), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Изюм (город), Украина, Харьковская область, Россия, Госдума РФ, Леонид Слуцкий (политик), Ситуация в ДНР и ЛНР
10:44 16.09.2022 (обновлено: 10:52 16.09.2022)
 
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме

Слуцкий: Зеленский собирает "правильных" журналистов для освещения фабрикации об Изюме

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСтела на въезде в город Изюм
Стела на въезде в город Изюм - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Стела на въезде в город Изюм. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий.
"Украина не меняет методичек. Зеленский снова "нашёл" какие-то "захоронения" в Изюме и заявляет о якобы "новых жертвах русских", - заявил Слуцкий.Также он назвал происходящее Бучей-2 или "очередной серией постановок и провокаций фашиствующего режима".
"Уже собирают "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать очередную фабрикацию по сценарию неонацистов… "Мы добиваемся не правды, а эффекта", - говорил идеолог гитлеровской пропаганды Геббельс. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийИзюм (город)УкраинаХарьковская областьРоссияГосдума РФЛеонид Слуцкий (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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