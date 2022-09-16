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Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме

Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме - РИА Новости, 16.09.2022

Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме

Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:52

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий."Украина не меняет методичек. Зеленский снова "нашёл" какие-то "захоронения" в Изюме и заявляет о якобы "новых жертвах русских", - заявил Слуцкий.Также он назвал происходящее Бучей-2 или "очередной серией постановок и провокаций фашиствующего режима"."Уже собирают "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать очередную фабрикацию по сценарию неонацистов… "Мы добиваемся не правды, а эффекта", - говорил идеолог гитлеровской пропаганды Геббельс. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220912/naemniki-1816331917.html

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Кирилл Волков

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