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Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме - РИА Новости, 16.09.2022
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:52
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский собирает "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать "очередную фабрикацию по сценарию неонацистов об Изюме", сообщил лидер ЛДПР и глава думского международного комитета Леонид Слуцкий."Украина не меняет методичек. Зеленский снова "нашёл" какие-то "захоронения" в Изюме и заявляет о якобы "новых жертвах русских", - заявил Слуцкий.Также он назвал происходящее Бучей-2 или "очередной серией постановок и провокаций фашиствующего режима"."Уже собирают "правильных" журналистов и западные телекамеры, готовых освещать очередную фабрикацию по сценарию неонацистов… "Мы добиваемся не правды, а эффекта", - говорил идеолог гитлеровской пропаганды Геббельс. Его уроки очень хорошо усвоены Зеленским и его хунтой", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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10:44 16.09.2022 (обновлено: 10:52 16.09.2022)
Слуцкий заявил о подготовке Зеленским фейков об Изюме
Слуцкий: Зеленский собирает "правильных" журналистов для освещения фабрикации об Изюме