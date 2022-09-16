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Мужчина избил подростка в московском метро - РИА Новости, 16.09.2022
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Мужчина избил подростка в московском метро
Мужчина избил подростка в московском метро - РИА Новости, 16.09.2022
Мужчина избил подростка в московском метро
Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По данным полиции, конфликт начался в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Мужчина "из хулиганских побуждений" напал на 17-летнего юношу, нанося ему удары в "область головы". Уже на станции "Мневники", выйдя из поезда, он продолжил избивать юношу. Скрыться злоумышленнику помешали очевидцы.Полицейские задержали драчуна через несколько минут. Объяснить мотив поступка он не смог. Пострадавший оказался в медучреждении, сейчас его жизни вне опасности."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои - ред.). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в ведомстве.Когда именно произошел инцидент, в пресс-службе не сообщили.
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россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:22 16.09.2022
 
Мужчина избил подростка в московском метро

Полиция задержала мужчину, избившего подростка в московском метро

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, конфликт начался в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Мужчина "из хулиганских побуждений" напал на 17-летнего юношу, нанося ему удары в "область головы". Уже на станции "Мневники", выйдя из поезда, он продолжил избивать юношу. Скрыться злоумышленнику помешали очевидцы.
Полицейские задержали драчуна через несколько минут. Объяснить мотив поступка он не смог. Пострадавший оказался в медучреждении, сейчас его жизни вне опасности.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои - ред.). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в ведомстве.
Когда именно произошел инцидент, в пресс-службе не сообщили.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 09:48
Прокуратура в Петербурге проводит проверку из-за видео с избиением девочки
 
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