https://ria.ru/20220916/izbienie-1817178124.html

Мужчина избил подростка в московском метро

Мужчина избил подростка в московском метро - РИА Новости, 16.09.2022

Мужчина избил подростка в московском метро

Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:22

2022-09-16T10:22

2022-09-16T10:22

россия

москва

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По данным полиции, конфликт начался в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Мужчина "из хулиганских побуждений" напал на 17-летнего юношу, нанося ему удары в "область головы". Уже на станции "Мневники", выйдя из поезда, он продолжил избивать юношу. Скрыться злоумышленнику помешали очевидцы.Полицейские задержали драчуна через несколько минут. Объяснить мотив поступка он не смог. Пострадавший оказался в медучреждении, сейчас его жизни вне опасности."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои - ред.). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в ведомстве.Когда именно произошел инцидент, в пресс-службе не сообщили.

https://ria.ru/20220826/peterburg-1812230053.html

россия

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)