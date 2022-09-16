https://ria.ru/20220916/izbienie-1817178124.html
Мужчина избил подростка в московском метро
Мужчина избил подростка в московском метро - РИА Новости, 16.09.2022
Мужчина избил подростка в московском метро
Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
2022-09-16T10:22
россия
москва
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.По данным полиции, конфликт начался в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Мужчина "из хулиганских побуждений" напал на 17-летнего юношу, нанося ему удары в "область головы". Уже на станции "Мневники", выйдя из поезда, он продолжил избивать юношу. Скрыться злоумышленнику помешали очевидцы.Полицейские задержали драчуна через несколько минут. Объяснить мотив поступка он не смог. Пострадавший оказался в медучреждении, сейчас его жизни вне опасности."По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ (побои - ред.). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в ведомстве.Когда именно произошел инцидент, в пресс-службе не сообщили.
https://ria.ru/20220826/peterburg-1812230053.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Москва, Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Мужчина избил подростка в московском метро
Полиция задержала мужчину, избившего подростка в московском метро
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Хулиган напал на несовершеннолетнего юношу в московской подземке и избил его, злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о побоях, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, конфликт начался в вагоне поезда Большой кольцевой линии. Мужчина "из хулиганских побуждений" напал на 17-летнего юношу, нанося ему удары в "область головы". Уже на станции "Мневники", выйдя из поезда, он продолжил избивать юношу. Скрыться злоумышленнику помешали очевидцы.
Полицейские задержали драчуна через несколько минут. Объяснить мотив поступка он не смог. Пострадавший оказался в медучреждении, сейчас его жизни вне опасности.
"По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ
(побои - ред.). В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке", - рассказали в ведомстве.
Когда именно произошел инцидент, в пресс-службе не сообщили.