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В Италии шесть человек погибли из-за непогоды - РИА Новости, 16.09.2022
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Туризм
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В Италии шесть человек погибли из-за непогоды
В Италии шесть человек погибли из-за непогоды - РИА Новости, 16.09.2022
В Италии шесть человек погибли из-за непогоды
Семь человек погибли, трое числятся пропавшими без вести в результате ливня и непогоды, обрушившихся в четверг вечером на центральную область Италии Марке,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T09:12
2022-09-16T10:48
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Семь человек погибли, трое числятся пропавшими без вести в результате ливня и непогоды, обрушившихся в четверг вечером на центральную область Италии Марке, сообщила служба гражданской обороны страны."За два или три часа выпали 420 миллиметров осадков", - заявил представитель службы Луиджи Д'Анджело в эфире телеканала Rainews24.Основной удар стихии приняла провинция Анконы на побережье Адриатического моря. Ливень привел к затоплению улиц, превратившихся в бурные потоки воды, обломков и грязи, в которых застревали автомобили и деревья. В настоящее время погода в регионе улучшилась.На место происшествия вылетел глава гражданской обороны Фабрицио Курчо. Спасатели продолжают поиски выживших, среди них, как сообщает la Stampa, есть ребенок, которого потоком отнесло от матери, когда они сумели покинуть машину.Местных жителей призвали оставаться дома. В социальных сетях они жаловались на ночные отключения света.
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в мире, италия, новости - туризм, марке, адриатическое море
В мире, Италия, Туризм, Новости - Туризм, Марке, Адриатическое море
09:12 16.09.2022 (обновлено: 10:48 16.09.2022)
 
В Италии шесть человек погибли из-за непогоды

В центральной Италии из-за проливного дождя шесть человек погибли, трое пропали без вести

© Фото : Comune di Campo LigureАвтомобили службы спасения в Италии
Автомобили службы спасения в Италии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Comune di Campo Ligure
Автомобили службы спасения в Италии . Архивное фото
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РИМ, 16 сен – РИА Новости. Семь человек погибли, трое числятся пропавшими без вести в результате ливня и непогоды, обрушившихся в четверг вечером на центральную область Италии Марке, сообщила служба гражданской обороны страны.
"За два или три часа выпали 420 миллиметров осадков", - заявил представитель службы Луиджи Д'Анджело в эфире телеканала Rainews24.
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На место происшествия вылетел глава гражданской обороны Фабрицио Курчо. Спасатели продолжают поиски выживших, среди них, как сообщает la Stampa, есть ребенок, которого потоком отнесло от матери, когда они сумели покинуть машину.
Местных жителей призвали оставаться дома. В социальных сетях они жаловались на ночные отключения света.
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