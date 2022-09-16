https://ria.ru/20220916/inflyatsiya-1817087935.html

Такого еще не было: Европу накрывает инфляционный шок

Такого еще не было: Европу накрывает инфляционный шок - РИА Новости, 16.09.2022

Такого еще не было: Европу накрывает инфляционный шок

В декабре инфляция в еврозоне может превысить десять процентов. А в следующем году крупнейшие банки ждут резкого снижения темпов роста экономики, или рецессии... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:00

2022-09-16T08:00

2022-09-16T09:54

экономика

цены на нефть

европейский центральный банк

евросоюз

кристин лагард

германия

италия

европа

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МОСКВА, 16 cен — РИА Новости, Наталья Дембинская. В декабре инфляция в еврозоне может превысить десять процентов. А в следующем году крупнейшие банки ждут резкого снижения темпов роста экономики, или рецессии. ЕЦБ уже повысил базовую ставку до исторического максимума, но признал, что не способен остановить взлет цен. О последствиях кризиса для Европы — в материале РИА Новости.Рекордный уровеньПо данным Eurostat, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в августе ускорилась до рекордных 9,1 процента, обновив исторический максимум. Наибольший вклад внесло резкое подорожание энергоносителей и продовольствия. В энергетическом секторе цены поднялись на 38,3 процента. Продукты, алкоголь и табак прибавили 10,6. Неэнергетические промышленные товары, такие как одежда, бытовая техника и автомобили, — пять, услуги — 3,8.В Германии — крупнейшей экономике Европы — инфляция в августе в годовом выражении достигла 8,8 процента. Это рекорд почти за полвека.Самые плохие результаты в Эстонии (25,2 процента), Литве (21,1) и Латвии (20,8). За пределами ЕС ситуация не лучше: в Великобритании — 40-летний максимум, 10,1 в июле, сообщает Организация национальной статистики (ONS).Золотое электричествоКак следует из обзора аналитической компании Rystad Energy, среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе — максимальная за всю историю наблюдений. Причина та же: резкое подорожание газа."Августовские цены побили рекорд на всех основных европейских рынках", — указывает представитель компании Фабиан Реннинген.По данным Rystad, хуже всего в Италии, Франции, Германии и Великобритании. Так, в Италии среднемесячная спотовая стоимость превысила 500 евро за мегаватт-час, а оптовая на следующий год во Франции и Германии — 1000.В Британии попытались ввести потолок цен для поставщиков электроэнергии, но это не помогло. По прогнозам аналитиков, большинству британских домохозяйств электричество теперь обойдется в 4136 евро в год, а при пессимистичном сценарии — в 7090. В феврале было две тысячи, и уже это в британском правительстве называли финансовым ударом по населению.Ставка не работаетИнфляция в еврозоне ускоряется три квартала подряд, каждый месяц устанавливая новый абсолютный рекорд. Поэтому в конце июля Европейский центральный банк (ЕЦБ) впервые в истории повысил базовую ставку сразу на 0,75 базового пункта — до 1,25 процента.Как сообщает Reuters, ЕЦБ может поднять ставку до двух процентов и выше. По мнению президента Германского федерального банка (Бундесбанка) и члена совета управляющих ЕЦБ Йоахима Нагеля, инфляция в еврозоне достигнет пика в декабре — больше десяти процентов.Регулятор признал: справиться монетарными мерами с ценами не получится, поскольку невозможно повлиять на котировки энергоресурсов. Повышение ставки лишь увеличит стоимость заимствований, снизит потребительскую активность и, как следствие, замедлит экономику."Я не в состоянии сделать энергоносители дешевле и убедить крупных игроков мирового рынка уменьшить цены на газ, — заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. — Я не могу реформировать рынок электроэнергии. Хорошо, что Европейская комиссия предпринимает шаги в этом направлении, потому что денежно-кредитная политика здесь бессильна".По ее словам, если голубое топливо продолжит дорожать, кризиса не миновать.Рецессия неизбежнаЭкономисты предсказывают спад в Германии, Италии, Центральной и Восточной Европе, поскольку высокие цены на энергоносители подрывают покупательную способность населения. По оценкам JP Morgan Сhase, в четвертом квартале года ВВП еврозоны сократится на 2-2,5 процента, в отдельных странах — на три."Индексы показывают, что Европа вступает в рецессию раньше, чем мы думали, причем во главе с крупнейшей экономикой континента — Германией. Уже ясно, что спад будет продолжительным", — отмечают эксперты канадского Royal Bank.Как подчеркивает The Economist, глубина спада во многом зависит от европейских политиков. Пока от идеи ограничения стоимости российского газа они не отказываются, но единства нет.Пятнадцать стран ЕС поддержали потолок цен, однако всего три требуют его только для России. Еще три не определились и хотели бы провести долгосрочные проверки экономической устойчивости. Пять государств либо против, либо нейтральны.Вместе с тем, как пишет The Guardian, рассматривают и альтернативные меры. В частности, налог на сверхприбыль для европейских энергокомпаний — чтобы направить дополнительные средства на смягчение последствий энергетического кризиса.

https://ria.ru/20220831/inflyatsiya-1813381778.html

https://ria.ru/20220914/elektroenergiya-1816819724.html

https://ria.ru/20220908/stavka-1815425197.html

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италия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, европейский центральный банк, евросоюз, кристин лагард, германия, италия, европа, сжиженный природный газ, инфляция, энергетический кризис