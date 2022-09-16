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В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Серафимова - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/geroy-1817334047.html
В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Серафимова
В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Серафимова - РИА Новости, 16.09.2022
В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Серафимова
Стелу в честь Героя России, участника специальной военной операции Максима Серафимова, открыли в Чишминском районе Башкирии на территории парка "Патриот",... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:54
2022-09-16T16:54
специальная военная операция на украине
общество
радий хабиров
республика башкортостан
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Стелу в честь Героя России, участника специальной военной операции Максима Серафимова, открыли в Чишминском районе Башкирии на территории парка "Патриот", сообщили в пресс-службе главы региона."Сегодня очень торжественный и важный день. Мы открываем стелу в честь Героя России Максима Серафимова. Тем самым мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку. Все вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им. Гордимся тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Назову три имени: Максим Серафимов – русский, Игорь Насибуллин – удмурт, Тамерлан Ильгамов – башкир. Три Героя России, три разных национальности. Вся страна и республика воюют за свою свободу и защищают Донбасс", - цитирует пресс-служба главу региона Радия Хабирова, который был на открытии стелы. Он рассказал, что с парка "Патриот" на специальную военную операцию в Донбассе отправились два батальона добровольцев, которые носят имена героев Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. "Бойцы этих подразделений уже находятся на передовой, в бою. Мы молимся за их успехи и удачу. Ждём, что они живыми вернутся домой. Будем поддерживать их, помогать их семьям. Вечная слава героям", - сказал Хабиров.Как сообщают власти, Серафимов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Он с первых дней принимал участие в специальной военной операции. В своём последнем бою, отражая атаки превосходящих сил противника, старший лейтенант Серафимов накрыл своим телом брошенную неонацистами гранату.За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Серафимову посмертно присвоено звание Героя России. Глава Башкирии Радий Хабиров передал Золотую Звезду героя родителям воина. Кроме того, указом Хабирова присвоено имя Максима Серафимова.
https://ria.ru/20220607/murzin-1793845811.html
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общество, радий хабиров, республика башкортостан, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Радий Хабиров, Республика Башкортостан, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:54 16.09.2022
 
В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Серафимова

В Башкирии открыли стелу в честь Героя России Максима Серафимова, погибшего на Украине

© Фото : Администрация Главы РБОткрытие стелы в честь Героя России Максима Серафимова в Башкирии
Открытие стелы в честь Героя России Максима Серафимова в Башкирии - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Администрация Главы РБ
Открытие стелы в честь Героя России Максима Серафимова в Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 16 сен – РИА Новости. Стелу в честь Героя России, участника специальной военной операции Максима Серафимова, открыли в Чишминском районе Башкирии на территории парка "Патриот", сообщили в пресс-службе главы региона.
"Сегодня очень торжественный и важный день. Мы открываем стелу в честь Героя России Максима Серафимова. Тем самым мы отдаём дань памяти нашему прославленному земляку. Все вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им. Гордимся тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Назову три имени: Максим Серафимов – русский, Игорь Насибуллин – удмурт, Тамерлан Ильгамов – башкир. Три Героя России, три разных национальности. Вся страна и республика воюют за свою свободу и защищают Донбасс", - цитирует пресс-служба главу региона Радия Хабирова, который был на открытии стелы.
Открытие памятника герою Великой Отечественной войны Даяну Мурзину в Уфе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 20:38
В Уфе открыли памятник советскому разведчику Даяну Мурзину
Он рассказал, что с парка "Патриот" на специальную военную операцию в Донбассе отправились два батальона добровольцев, которые носят имена героев Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова. "Бойцы этих подразделений уже находятся на передовой, в бою. Мы молимся за их успехи и удачу. Ждём, что они живыми вернутся домой. Будем поддерживать их, помогать их семьям. Вечная слава героям", - сказал Хабиров.
Как сообщают власти, Серафимов – выпускник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Василия Маргелова. Он с первых дней принимал участие в специальной военной операции. В своём последнем бою, отражая атаки превосходящих сил противника, старший лейтенант Серафимов накрыл своим телом брошенную неонацистами гранату.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, старшему лейтенанту Максиму Серафимову посмертно присвоено звание Героя России. Глава Башкирии Радий Хабиров передал Золотую Звезду героя родителям воина. Кроме того, указом Хабирова присвоено имя Максима Серафимова.
Бюст погибшему в СВО Герою России Дамиру Исламову - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 18:14Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРадий ХабировРеспублика БашкортостанРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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