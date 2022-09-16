https://ria.ru/20220916/germaniya-1817473699.html

В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel

В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel - РИА Новости, 16.09.2022

В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel

Германской партии "Левые" грозит раскол, катализатором может стать критика санкций и пророссийские высказывания депутата германского Бундестага от фракции... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:42

2022-09-16T23:42

2022-09-16T23:42

в мире

сара вагенкнехт

роберт хабек

россия

бундестаг германии

евросоюз

санкции в отношении россии

украина

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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Германской партии "Левые" грозит раскол, катализатором может стать критика санкций и пророссийские высказывания депутата германского Бундестага от фракции "Левых" Сары Вагенкнехт, пишет издание Spiegel.Ранее Вагенкнехт с трибуны Бундестага заявила, что министр экономики Роберт Хабек (партия Зелёных) начал "экономическую войну против нашего самого важного поставщика энергии"- против России. Вагенкнехт призвала к отмене санкций и отставке главы министерства экономики. Высказывание Вагенкнехт вызвали внутрипартийные споры, критику и призывы к исключению политика из фракции со стороны либерального крыла партии, а также добровольный уход нескольких членов из партии."Вопрос уже не в том, распадутся ли они, а в том, насколько жёстко они это сделают. Когда-то они научили СДПГ бояться, теперь раскол "Левых" - лишь вопрос времени. Вагенкнехт находится в центре этого конфликта, без нее эскалации, наверное, не произошло бы, но конфликты старше и уходят глубже", - пишет Spiegel на основании изучения внутрипартийной переписки, к которой издание получило доступ.Из переписки, согласно изданию, следует, что после начала спецоперации партия окончательно разделилась на два лагеря, которые прослеживались с самого её основания – "радикальных антимилитаристов" и "сторонников обороноспособного бундесвера"."Левым" потребуется какое-то политическое чудо, чтобы выжить в их нынешнем виде", - заключает Spiegel.Вагенкнехт известна пророссийскими высказываниями, в связи с чем часто вызывает критику в свой адрес. В частности, она заявляла, что в росте цен винить стоит не спецоперацию РФ на Украине, а решения ЕС и немецких властей о принятии санкций, а также призывала к переговорам с РФ.

https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html

https://ria.ru/20220916/berbok-1817341603.html

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в мире, сара вагенкнехт, роберт хабек, россия, бундестаг германии, евросоюз, санкции в отношении россии, украина