https://ria.ru/20220916/germaniya-1817473699.html
В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel
В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel - РИА Новости, 16.09.2022
В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel
Германской партии "Левые" грозит раскол, катализатором может стать критика санкций и пророссийские высказывания депутата германского Бундестага от фракции... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:42
2022-09-16T23:42
2022-09-16T23:42
в мире
сара вагенкнехт
роберт хабек
россия
бундестаг германии
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Германской партии "Левые" грозит раскол, катализатором может стать критика санкций и пророссийские высказывания депутата германского Бундестага от фракции "Левых" Сары Вагенкнехт, пишет издание Spiegel.Ранее Вагенкнехт с трибуны Бундестага заявила, что министр экономики Роберт Хабек (партия Зелёных) начал "экономическую войну против нашего самого важного поставщика энергии"- против России. Вагенкнехт призвала к отмене санкций и отставке главы министерства экономики. Высказывание Вагенкнехт вызвали внутрипартийные споры, критику и призывы к исключению политика из фракции со стороны либерального крыла партии, а также добровольный уход нескольких членов из партии."Вопрос уже не в том, распадутся ли они, а в том, насколько жёстко они это сделают. Когда-то они научили СДПГ бояться, теперь раскол "Левых" - лишь вопрос времени. Вагенкнехт находится в центре этого конфликта, без нее эскалации, наверное, не произошло бы, но конфликты старше и уходят глубже", - пишет Spiegel на основании изучения внутрипартийной переписки, к которой издание получило доступ.Из переписки, согласно изданию, следует, что после начала спецоперации партия окончательно разделилась на два лагеря, которые прослеживались с самого её основания – "радикальных антимилитаристов" и "сторонников обороноспособного бундесвера"."Левым" потребуется какое-то политическое чудо, чтобы выжить в их нынешнем виде", - заключает Spiegel.Вагенкнехт известна пророссийскими высказываниями, в связи с чем часто вызывает критику в свой адрес. В частности, она заявляла, что в росте цен винить стоит не спецоперацию РФ на Украине, а решения ЕС и немецких властей о принятии санкций, а также призывала к переговорам с РФ.
https://ria.ru/20220916/sholts-1817198508.html
https://ria.ru/20220916/berbok-1817341603.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:2822:2116_1920x0_80_0_0_e9caf0e519c2a480b51551ab4474a403.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сара вагенкнехт, роберт хабек, россия, бундестаг германии, евросоюз, санкции в отношении россии, украина
В мире, Сара Вагенкнехт, Роберт Хабек, Россия, Бундестаг Германии, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина
В Германии партия "Левые" на грани раскола из-за России, пишет Spiegel
Spiegel: "Левые" в ФРГ на грани раскола из-за пророссийских высказываний члена партии