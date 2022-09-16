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В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией" - РИА Новости, 16.09.2022
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В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией"
В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией" - РИА Новости, 16.09.2022
В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией"
В парламентской фракции партии Левых в бундестаге не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям, что привело к сильному расколу в партии, пишет... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:01
2022-09-16T17:01
сара вагенкнехт
германия
россия
санкции в отношении россии
бундестаг германии
в мире
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В парламентской фракции партии Левых в бундестаге не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям, что привело к сильному расколу в партии, пишет немецкое издание Die Welt.СМИ замечает, что разногласия обострились после недавнего выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт, которая последовательно отстаивает позицию о неэффективности экономической войны с Москвой и необходимости начать переговоры по поставкам энергоносителей.Такое мнение возмутило многих членов Левых, в том числе премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, который направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт. Решение покинуть партию на фоне ожесточенных разногласий принял руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер, который отказался принять "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией".Тем не менее, Вагенкнехт продолжила отстаивать свою позицию по санкциям против Москвы, заявив, что они разоряют и разрушают экономику Германии, а это совершенно бессмысленно и никак не помогает урегулировать конфликт на Украине.Многие читатели издания активно поддержали ее позицию, призвав членов Левых прислушаться к Вагенкнехт."Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как "прогрессивной политической силы"? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов", — написал комментатор."Такие люди, как Сара, — это восходящее солнце и надежда Германии. Надеюсь, все немцы это понимают и ценят!" — заметил пользователь.Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20220915/sholts-1816906014.html
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сара вагенкнехт, германия, россия, санкции в отношении россии, бундестаг германии, в мире
Сара Вагенкнехт, Германия, Россия, Санкции в отношении России, Бундестаг Германии, В мире
17:01 16.09.2022
 
В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией"

В бундестаге вспыхнул скандал из-за призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В парламентской фракции партии Левых в бундестаге не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям, что привело к сильному расколу в партии, пишет немецкое издание Die Welt.
СМИ замечает, что разногласия обострились после недавнего выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт, которая последовательно отстаивает позицию о неэффективности экономической войны с Москвой и необходимости начать переговоры по поставкам энергоносителей.
Такое мнение возмутило многих членов Левых, в том числе премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, который направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт. Решение покинуть партию на фоне ожесточенных разногласий принял руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер, который отказался принять "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией".
Тем не менее, Вагенкнехт продолжила отстаивать свою позицию по санкциям против Москвы, заявив, что они разоряют и разрушают экономику Германии, а это совершенно бессмысленно и никак не помогает урегулировать конфликт на Украине.
Многие читатели издания активно поддержали ее позицию, призвав членов Левых прислушаться к Вагенкнехт.
"Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как "прогрессивной политической силы"? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов", — написал комментатор.
"Вагенкнехт права!!! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!" — подчеркнул юзер.
"Такие люди, как Сара, — это восходящее солнце и надежда Германии. Надеюсь, все немцы это понимают и ценят!" — заметил пользователь.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

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