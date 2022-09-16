В бундестаге разгорелся скандал из-за нежелания "воевать с Россией"
В бундестаге вспыхнул скандал из-за призыва депутата Вагенкнехт снять санкции с России
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В парламентской фракции партии Левых в бундестаге не смогли прийти к единой позиции по антироссийским санкциям, что привело к сильному расколу в партии, пишет немецкое издание Die Welt.
СМИ замечает, что разногласия обострились после недавнего выступления одного из видных политиков партии Сары Вагенкнехт, которая последовательно отстаивает позицию о неэффективности экономической войны с Москвой и необходимости начать переговоры по поставкам энергоносителей.
Такое мнение возмутило многих членов Левых, в том числе премьер-министра Тюрингии Бодо Рамелова, который направил письмо парламентской фракции с резкими обвинениями в адрес Вагенкнехт. Решение покинуть партию на фоне ожесточенных разногласий принял руководитель Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер, который отказался принять "требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией".
Многие читатели издания активно поддержали ее позицию, призвав членов Левых прислушаться к Вагенкнехт.
"Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как "прогрессивной политической силы"? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов", — написал комментатор.
"Вагенкнехт права!!! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!" — подчеркнул юзер.
"Такие люди, как Сара, — это восходящее солнце и надежда Германии. Надеюсь, все немцы это понимают и ценят!" — заметил пользователь.
Западные страны, включая Германию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность на Западе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.