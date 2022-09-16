https://ria.ru/20220916/germaniya-1817302624.html

Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"

Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти" - РИА Новости, 16.09.2022

Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"

Решение по поводу перехода под контроль регулятора ФРГ "дочек" "Роснефти" далось нелегко, но главное, что будет обеспечена безопасность производства... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:45

2022-09-16T15:45

2022-09-16T15:45

экономика

германия

россия

олаф шольц

роснефть

санкции

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Решение по поводу перехода под контроль регулятора ФРГ "дочек" "Роснефти" далось нелегко, но главное, что будет обеспечена безопасность производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц."Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено. Об этом я хотел бы в особенности сказать сотрудникам нефтеперерабатывающего завода (PCK Schwedt) и, конечно, государству и региону", - сказал Шольц журналистам. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.Канцлер добавил, что сотрудникам НПЗ не нужно переживать по поводу своего личного и профессионального будущего."Этот шаг очень важен для поставок энергоносителей в Германию, и это важное решение для инвестиций в будущее трёх восточноевропейских федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт). Тем самым мы делаем себя более независимыми от России и также от решений, которые там принимаются", - пояснил канцлер.Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры: "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.

https://ria.ru/20220812/rosneft-1809303980.html

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, олаф шольц, роснефть, санкции, санкции в отношении россии