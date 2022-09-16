Рейтинг@Mail.ru
Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти" - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817302624.html
Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"
Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти" - РИА Новости, 16.09.2022
Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"
Решение по поводу перехода под контроль регулятора ФРГ "дочек" "Роснефти" далось нелегко, но главное, что будет обеспечена безопасность производства... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:45
2022-09-16T15:45
экономика
германия
россия
олаф шольц
роснефть
санкции
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_0:66:3071:1793_1920x0_80_0_0_074436e8f2d9263bb1f9a3df47fcbb19.jpg
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Решение по поводу перехода под контроль регулятора ФРГ "дочек" "Роснефти" далось нелегко, но главное, что будет обеспечена безопасность производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц."Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено. Об этом я хотел бы в особенности сказать сотрудникам нефтеперерабатывающего завода (PCK Schwedt) и, конечно, государству и региону", - сказал Шольц журналистам. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.Канцлер добавил, что сотрудникам НПЗ не нужно переживать по поводу своего личного и профессионального будущего."Этот шаг очень важен для поставок энергоносителей в Германию, и это важное решение для инвестиций в будущее трёх восточноевропейских федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт). Тем самым мы делаем себя более независимыми от России и также от решений, которые там принимаются", - пояснил канцлер.Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining &amp; Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры: "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.
https://ria.ru/20220812/rosneft-1809303980.html
https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810678637_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7b1ea12b631170ea12cd65e61363df90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, германия, россия, олаф шольц, роснефть, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Германия, Россия, Олаф Шольц, Роснефть, Санкции, Санкции в отношении России
15:45 16.09.2022
 
Шольц прокомментировал решение о переходе под контроль ФРГ дочек "Роснефти"

Канцлер Шольц: решение о переходе под контроль Германии дочек "Роснефти" далось нелегко

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Решение по поводу перехода под контроль регулятора ФРГ "дочек" "Роснефти" далось нелегко, но главное, что будет обеспечена безопасность производства нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
"Это решение далось нам нелегко… важно то, что вместе с этим решением производство в Шведте будет обеспечено. Об этом я хотел бы в особенности сказать сотрудникам нефтеперерабатывающего завода (PCK Schwedt) и, конечно, государству и региону", - сказал Шольц журналистам. Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Phoenix.
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 22:43Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
"Роснефть": замена российской нефти на НПЗ в Германии приведет к скачку цен
Канцлер добавил, что сотрудникам НПЗ не нужно переживать по поводу своего личного и профессионального будущего.
"Этот шаг очень важен для поставок энергоносителей в Германию, и это важное решение для инвестиций в будущее трёх восточноевропейских федеральных земель (Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и Саксония-Анхальт). Тем самым мы делаем себя более независимыми от России и также от решений, которые там принимаются", - пояснил канцлер.
Ранее министерство экономики и защиты климата Германии сообщило о том, что немецкий кабмин передал дочерние предприятия "Роснефти" - Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing - под контроль Федерального сетевого агентства. Таким образом, агентство получило контроль над Rosneft Deutschland и над соответствующей долей в трех нефтеперерабатывающих заводах, PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 19:19
В Германии предложили альтернативу российской нефти
Агентство пояснило, что причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией.
Нефтеперерабатывающий завод PCK Raffinerie GmbH расположен в немецком городе Шведте. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность завода составляет 11,6 миллиона тонн в год (текущая доля "Роснефти" в мощности завода - 6,3 миллиона тонн в год), индекс Нельсона - 9,8. Акционеры: "Роснефть" - 54,17%, Shell - 37,5%, Eni - 8,33%.
Кому Россия продает нефть
27 мая, 13:59Инфографика
Кому Россия продает нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаГерманияРоссияОлаф ШольцРоснефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала