https://ria.ru/20220916/germaniya-1817182185.html

В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти"

В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти" - РИА Новости, 16.09.2022

В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти"

Причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, дочерними компаниями "Роснефти, стала ситуация на рынке,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:36

2022-09-16T10:36

2022-09-16T10:36

экономика

германия

россия

роснефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564296785_0:0:3120:1756_1920x0_80_0_0_abb05f33434503df5f8f3ee947c7facd.jpg

БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, дочерними компаниями "Роснефти, стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией, сообщило сетевое агентство ФРГ.Ранее в пятницу Минэкономики Германии сообщило, что ФРГ передает Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии."Причиной этому стало то, что в результате неопределенности, существующей на рынке, в частности из-за тесных связей с Россией, а также санкций, принятых против России, партнеры по контрактам и даже компании, в которых Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH имеют долю участия, отстраняются от Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. В результате урегулирование оставшихся договорных отношений происходит со значительными задержками", - говорится в сообщении.Кроме того, попечительское управление призвано не допустить, чтобы отказ от предоставления услуг нанес ущерб хозяйственной деятельности компаний, в том числе и особенно в отношении критически важных операционных процессов, подчеркнул регулятор.

https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, россия, роснефть