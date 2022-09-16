https://ria.ru/20220916/germaniya-1817182185.html
В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти"
В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти" - РИА Новости, 16.09.2022
В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти"
Причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, дочерними компаниями "Роснефти, стала ситуация на рынке,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:36
2022-09-16T10:36
2022-09-16T10:36
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роснефть
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БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, дочерними компаниями "Роснефти, стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией, сообщило сетевое агентство ФРГ.Ранее в пятницу Минэкономики Германии сообщило, что ФРГ передает Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии."Причиной этому стало то, что в результате неопределенности, существующей на рынке, в частности из-за тесных связей с Россией, а также санкций, принятых против России, партнеры по контрактам и даже компании, в которых Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH имеют долю участия, отстраняются от Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. В результате урегулирование оставшихся договорных отношений происходит со значительными задержками", - говорится в сообщении.Кроме того, попечительское управление призвано не допустить, чтобы отказ от предоставления услуг нанес ущерб хозяйственной деятельности компаний, в том числе и особенно в отношении критически важных операционных процессов, подчеркнул регулятор.
https://ria.ru/20220824/neft-1811723202.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, россия, роснефть
Экономика, Германия, Россия, Роснефть
В Германии объяснили введение управления над дочками "Роснефти"
Регулятор ФРГ объяснил введение управления над дочками "Роснефти" ситуацией на рынке
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости.
Причиной введения попечительского управления над Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing, дочерними компаниями "Роснефти, стала ситуация на рынке, сложившаяся из-за их тесных связей с Россией, сообщило
сетевое агентство ФРГ.
Ранее в пятницу Минэкономики Германии сообщило, что ФРГ передает Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing под контроль Федеральному сетевому агентству Германии.
"Причиной этому стало то, что в результате неопределенности, существующей на рынке, в частности из-за тесных связей с Россией, а также санкций, принятых против России, партнеры по контрактам и даже компании, в которых Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH имеют долю участия, отстраняются от Rosneft Deutschland GmbH и RN Refining & Marketing GmbH. В результате урегулирование оставшихся договорных отношений происходит со значительными задержками", - говорится в сообщении.
Кроме того, попечительское управление призвано не допустить, чтобы отказ от предоставления услуг нанес ущерб хозяйственной деятельности компаний, в том числе и особенно в отношении критически важных операционных процессов, подчеркнул регулятор.