https://ria.ru/20220916/germaniya-1817160437.html
ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству
ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству - РИА Новости, 16.09.2022
ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству
Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза Министерства... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T08:23
2022-09-16T08:23
2022-09-16T10:32
экономика
германия
роснефть
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза Министерства экономики и защиты климата ФРГ.Таким образом, агентство, в частности, получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12 процентов нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний страны в этой отрасли.Министерство объяснило свое решение тем, что "критически важные" предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, а также банки, равно как и бывшие клиенты, больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием "Роснефти", ни с самими немецкими дочерними компаниями "Роснефти".В самом Федеральном сетевом агентстве ФРГ пояснили, что причиной введения попечительского управления стала неопределенная ситуация на рынке и антироссийские санкции. Там указали, что даже компании, в которых "дочки" "Роснефти" имеют доли, "отстраняются" от них. Это приводит к существенным задержкам с урегулированием оставшихся договорных отношений.О том, что власти ФРГ хотят национализировать дочерние компании "Роснефти" и "Газпрома" из-за возможного прекращения поставок энергоносителей газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала еще весной. В Кремле такую постановку вопроса назвали неприемлемой.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, германия, роснефть
Экономика, Германия, Роснефть
08:23 16.09.2022 (обновлено: 10:32 16.09.2022)
ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству
Германия передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному сетевому агентству
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза
Министерства экономики и защиты климата ФРГ.
"На основании закона об энергетической безопасности федеральное правительство сегодня передало компании Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM) под контроль Федеральному сетевому агентству", — говорится в сообщении.
Таким образом, агентство, в частности, получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.
Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12 процентов нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний страны в этой отрасли.
Министерство объяснило свое решение тем, что "критически важные" предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, а также банки, равно как и бывшие клиенты, больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием "Роснефти", ни с самими немецкими дочерними компаниями "Роснефти".
В самом Федеральном сетевом агентстве ФРГ пояснили, что причиной введения попечительского управления стала неопределенная ситуация на рынке и антироссийские санкции. Там указали, что даже компании, в которых "дочки" "Роснефти" имеют доли, "отстраняются" от них. Это приводит к существенным задержкам с урегулированием оставшихся договорных отношений.
О том, что власти ФРГ хотят национализировать дочерние компании "Роснефти" и "Газпрома
" из-за возможного прекращения поставок энергоносителей газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала еще весной. В Кремле такую постановку вопроса назвали неприемлемой.