https://ria.ru/20220916/germaniya-1817160437.html

ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству

ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству - РИА Новости, 16.09.2022

ФРГ передала немецкие дочки "Роснефти" под контроль Федеральному агентству

Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза Министерства... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T08:23

2022-09-16T08:23

2022-09-16T10:32

экономика

германия

роснефть

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Правительство Германии передало дочерние предприятия "Роснефти" в управление национальному регулятору в сфере энергетики, следует из пресс-релиза Министерства экономики и защиты климата ФРГ.Таким образом, агентство, в частности, получило доли в трех нефтеперерабатывающих заводах: PCK Schwedt, MiRo и Bayernoil.Rosneft Deutschland объединяет в общей сложности около 12 процентов нефтеперерабатывающих мощностей Германии, что делает ее одной из крупнейших компаний страны в этой отрасли.Министерство объяснило свое решение тем, что "критически важные" предприятия, работающие в сфере услуг, информационных технологий, поставщики, страховые компании, а также банки, равно как и бывшие клиенты, больше не хотели сотрудничать ни с нефтеперерабатывающими заводами с участием "Роснефти", ни с самими немецкими дочерними компаниями "Роснефти".В самом Федеральном сетевом агентстве ФРГ пояснили, что причиной введения попечительского управления стала неопределенная ситуация на рынке и антироссийские санкции. Там указали, что даже компании, в которых "дочки" "Роснефти" имеют доли, "отстраняются" от них. Это приводит к существенным задержкам с урегулированием оставшихся договорных отношений.О том, что власти ФРГ хотят национализировать дочерние компании "Роснефти" и "Газпрома" из-за возможного прекращения поставок энергоносителей газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники писала еще весной. В Кремле такую постановку вопроса назвали неприемлемой.

https://ria.ru/20220718/neft-1803315993.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, германия, роснефть