https://ria.ru/20220916/gaz-1817420321.html

Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС

Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС - РИА Новости, 16.09.2022

Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС

Президент России Владимир Путин предложил Западу позвонить в Киев для открытия второго маршрута транзита газа в Европу. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:20

2022-09-16T19:20

2022-09-16T19:20

экономика

владимир путин

киев

европа

украина

евросоюз

газпром

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Западу позвонить в Киев для открытия второго маршрута транзита газа в Европу."Позвоните в Киев, пусть откроют второй маршрут", - сказал Путин на пресс-конференции.Он добавил, что Украину снабжают оружием, а она "взяла и закрыла маршрут".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html

киев

европа

украина

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экономика, владимир путин, киев, европа, украина, евросоюз, газпром