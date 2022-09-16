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Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС - РИА Новости, 16.09.2022
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Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС
Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС - РИА Новости, 16.09.2022
Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС
Президент России Владимир Путин предложил Западу позвонить в Киев для открытия второго маршрута транзита газа в Европу. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:20
2022-09-16T19:20
экономика
владимир путин
киев
европа
украина
евросоюз
газпром
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Западу позвонить в Киев для открытия второго маршрута транзита газа в Европу."Позвоните в Киев, пусть откроют второй маршрут", - сказал Путин на пресс-конференции.Он добавил, что Украину снабжают оружием, а она "взяла и закрыла маршрут".Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://ria.ru/20220915/gaz-1816990752.html
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экономика, владимир путин, киев, европа, украина, евросоюз, газпром
Экономика, Владимир Путин, Киев, Европа, Украина, Евросоюз, Газпром
19:20 16.09.2022
 
Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия транзита газа в ЕС

Путин предложил Западу позвонить Киеву для открытия второго маршрута транзита газа в ЕС

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин говорит по телефону
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону. Архивное фото
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил Западу позвонить в Киев для открытия второго маршрута транзита газа в Европу.
"Позвоните в Киев, пусть откроют второй маршрут", - сказал Путин на пресс-конференции.
Он добавил, что Украину снабжают оружием, а она "взяла и закрыла маршрут".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

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