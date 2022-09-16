https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html
Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"
Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.09.2022
Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"
Президент России Владимир Путин считает, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с "Северного потока — 2". РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:11
2022-09-16T19:11
2022-09-16T19:25
европа
северный поток — 2
владимир путин
россия
экономика
природный газ
в мире
санкции
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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с "Северного потока — 2"."В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2" - 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать - и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. "Северный поток — 2" открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки", - сказал Путин журналистам.Газопровод "Северный поток — 2" так и не был запущен. Поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".
https://ria.ru/20220915/gazoprovod-1817134263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, северный поток — 2, владимир путин, россия, экономика, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Европа, Северный поток — 2, Владимир Путин, Россия, Экономика, Природный газ, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
19:11 16.09.2022 (обновлено: 19:25 16.09.2022)
Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"
Путин предложил снять санкции с "Северного потока — 2" из-за ситуации с газом в Европе