https://ria.ru/20220916/gaz-1817416732.html

Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"

Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.09.2022

Путин предложил Европе снять санкции с "Северного потока — 2"

Президент России Владимир Путин считает, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с "Северного потока — 2". РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T19:11

2022-09-16T19:11

2022-09-16T19:25

европа

северный поток — 2

владимир путин

россия

экономика

природный газ

в мире

санкции

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САМАРКАНД, 16 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что если Европе не хватает газа, "приспичило и тяжело", то надо снять санкции с "Северного потока — 2"."В конце концов, если приспичило, если все так тяжело, возьмите и снимите санкции с "Северного потока — 2" - 55 миллиардов кубических метров по году, только кнопку нажать - и все пошло. Нет, там закрыли сами, здесь закрыли, здесь не могут отремонтировать, этот новый газопровод поставили под санкции. "Северный поток — 2" открывать не хотят, а мы виноваты? Пускай сами думают о том, кто в чем виноват, и не сваливают на нас свои собственные ошибки", - сказал Путин журналистам.Газопровод "Северный поток — 2" так и не был запущен. Поставки из России остаются ограниченными. "Северный поток" 3 сентября не вышел из трехдневного планового ремонта, как ожидалось ранее. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем ГПА КС "Портовая".

https://ria.ru/20220915/gazoprovod-1817134263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

европа, северный поток — 2, владимир путин, россия, экономика, природный газ, в мире, санкции, санкции в отношении россии