https://ria.ru/20220916/gaz-1817283775.html
СМИ: Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
СМИ: Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа - РИА Новости, 16.09.2022
СМИ: Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, передает телеканал A Haber со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:03
2022-09-16T15:03
2022-09-16T16:19
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
турция
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, передает телеканал A Haber со ссылкой на источники."Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен поставки начнутся", — сообщило издание.Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Турции, если последняя попросит об этом. Сейчас примерные объемы экспорта составляют около 26 миллиардов кубометров газа в год.Ранее Москва и Анкара также договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа. Как добавил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, также обсуждается возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, растущие цены на энергоносители влияют и на Турцию, где стоимость газа увеличилась в три или четыре раза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, турция, мевлют чавушоглу
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Турция, Мевлют Чавушоглу
15:03 16.09.2022 (обновлено: 16:19 16.09.2022)
СМИ: Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
A Haber: Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа
АНКАРА, 16 сен — РИА Новости.
Турция ведет переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа, передает
телеканал A Haber со ссылкой на источники.
"Ведутся переговоры с Россией по дополнительным поставкам газа. В случае согласования цен поставки начнутся", — сообщило издание.
Вице-премьер Александр Новак
заявил, что Россия готова нарастить поставки энергоресурсов в Турции, если последняя попросит об этом. Сейчас примерные объемы экспорта составляют около 26 миллиардов кубометров газа в год.
Ранее Москва и Анкара также договорились о начале частичной оплаты в рублях поставок российского газа. Как добавил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, также обсуждается возможность оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
По словам главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, растущие цены на энергоносители влияют и на Турцию, где стоимость газа увеличилась в три или четыре раза.