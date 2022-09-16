https://ria.ru/20220916/gaz-1817209507.html

Цены на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров - РИА Новости, 16.09.2022

Цены на газ в Европе опустились ниже 2000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения почти до 10%, торгуются ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:05

2022-09-16T12:05

2022-09-16T12:10

экономика

европа

газпром

россия

северный поток

природный газ

цены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814647760_135:390:3082:2048_1920x0_80_0_0_9253de7363c11b413f03cb75e402d6e4.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы снижения почти до 10%, торгуются ниже 2000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.Ближайшие - октябрьские - фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки почти в 2150 долларов за тысячу кубометров (-3%). По состоянию на 11.45 мск котировки снижаются на 9,8%, составляют 1997,9 доллара. Динамика стоимости приводится от расчетной цены предыдущего дня - 2215,7 доллара за тысячу кубометров.Газовые цены продолжают оставаться под давлением из-за неопределенности с поставками из России. Последний взрывной рост в конце августа был связан с сообщением "Газпрома" о приостановке на три дня газопровода "Северный поток" на плановое техобслуживание. Котировки подскакивали выше 3500 долларов за тысячу кубометров и несколько раз обновляли исторические рекорды расчетной цены.В начале сентября "Газпром" сообщил о полной остановке магистрали из-за выявленной течи масла на единственном работающем агрегате Trent 60. Простой "Северного потока" лишает Европу до 33 миллионов кубометров газа в сутки, или примерно 1 миллиарда кубометров в месяц. Такие потери накладываются на предшествовавшее снижение поставок из России по "Северному потоку" и другим маршрутам, как минимум на 8-9 миллиардов кубометров в месяц.В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.Среднемесячная расчетная цена газа в Европе растет уже четвертый месяц. Показатель в мае составлял 1030 долларов, в июне - почти 1180 долларов (+14,6% в месячном выражении), а в июле - около 1805 долларов (+53%). Уже в августе показатель немного превысил 2450 долларов (+35,7%). А 26 августа расчетная цена и вовсе достигала рекордных 3507 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220915/gazoprovod-1817134263.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1817059769.html

https://ria.ru/20220915/gaz-1816979980.html

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, газпром, россия, северный поток, природный газ, цены