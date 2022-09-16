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В Астраханской области построят СПГ-комплекс - РИА Новости, 16.09.2022
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В Астраханской области построят СПГ-комплекс
В Астраханской области построят СПГ-комплекс - РИА Новости, 16.09.2022
В Астраханской области построят СПГ-комплекс
ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:44
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
газпром
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на Петербургском международном газовом форуме.Предполагается, что в числе основных потребителей продукции нового СПГ-комплекса рассматриваются автомобильный и водный транспорт, а также спецтехника. В перспективе сжиженный природный газ потенциально может использоваться для автономной газификации потребителей Астраханской области, отметил глава региона.Петербургский международный газовый форум - 2022 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 13 по 16 сентября. Согласно данным организаторов мероприятия, в нем принимают участие порядка 13 тысяч человек из 28 стран, включая ведущих экспертов газовой отрасли, руководителей бизнес-структур и представителей профессиональных сообществ.
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экономика, игорь бабушкин, астраханская область, газпром
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Газпром
10:44 16.09.2022
 
В Астраханской области построят СПГ-комплекс

Губернатор Бабушкин: малотоннажный СПГ-комплекс построят в Астраханской области

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на Петербургском международном газовом форуме.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Газпром гелий сервис". Будем взаимодействовать по реализации проекта строительства малотоннажного СПГ-комплекса на территории особой экономической зоны "Лотос"", - написал губернатор в Telegram.
Предполагается, что в числе основных потребителей продукции нового СПГ-комплекса рассматриваются автомобильный и водный транспорт, а также спецтехника. В перспективе сжиженный природный газ потенциально может использоваться для автономной газификации потребителей Астраханской области, отметил глава региона.
Петербургский международный газовый форум - 2022 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 13 по 16 сентября. Согласно данным организаторов мероприятия, в нем принимают участие порядка 13 тысяч человек из 28 стран, включая ведущих экспертов газовой отрасли, руководителей бизнес-структур и представителей профессиональных сообществ.
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 17:30
Российские экспортеры провели почти 80 встреч на ПМГФ в Санкт-Петербурге
 
ЭкономикаИгорь БабушкинАстраханская областьГазпром
 
 
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