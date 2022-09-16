https://ria.ru/20220916/gaz-1817184813.html

В Астраханской области построят СПГ-комплекс

В Астраханской области построят СПГ-комплекс - РИА Новости, 16.09.2022

В Астраханской области построят СПГ-комплекс

ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:44

2022-09-16T10:44

экономика

игорь бабушкин

астраханская область

газпром

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на Петербургском международном газовом форуме.Предполагается, что в числе основных потребителей продукции нового СПГ-комплекса рассматриваются автомобильный и водный транспорт, а также спецтехника. В перспективе сжиженный природный газ потенциально может использоваться для автономной газификации потребителей Астраханской области, отметил глава региона.Петербургский международный газовый форум - 2022 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 13 по 16 сентября. Согласно данным организаторов мероприятия, в нем принимают участие порядка 13 тысяч человек из 28 стран, включая ведущих экспертов газовой отрасли, руководителей бизнес-структур и представителей профессиональных сообществ.

https://ria.ru/20220914/vstrechi-1816795921.html

астраханская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, игорь бабушкин, астраханская область, газпром