https://ria.ru/20220916/gaz-1817184813.html
В Астраханской области построят СПГ-комплекс
В Астраханской области построят СПГ-комплекс - РИА Новости, 16.09.2022
В Астраханской области построят СПГ-комплекс
ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:44
2022-09-16T10:44
экономика
игорь бабушкин
астраханская область
газпром
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости. ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на Петербургском международном газовом форуме.Предполагается, что в числе основных потребителей продукции нового СПГ-комплекса рассматриваются автомобильный и водный транспорт, а также спецтехника. В перспективе сжиженный природный газ потенциально может использоваться для автономной газификации потребителей Астраханской области, отметил глава региона.Петербургский международный газовый форум - 2022 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 13 по 16 сентября. Согласно данным организаторов мероприятия, в нем принимают участие порядка 13 тысяч человек из 28 стран, включая ведущих экспертов газовой отрасли, руководителей бизнес-структур и представителей профессиональных сообществ.
https://ria.ru/20220914/vstrechi-1816795921.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь бабушкин, астраханская область, газпром
Экономика, Игорь Бабушкин, Астраханская область, Газпром
В Астраханской области построят СПГ-комплекс
Губернатор Бабушкин: малотоннажный СПГ-комплекс построят в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 сен - РИА Новости.
ООО "Газпром гелий сервис" построит на территории Астраханской области малотоннажный СПГ-комплекс, сообщил
губернатор региона Игорь Бабушкин по итогам работы на Петербургском международном газовом форуме.
"Подписали соглашение о сотрудничестве с ООО "Газпром гелий сервис". Будем взаимодействовать по реализации проекта строительства малотоннажного СПГ-комплекса на территории особой экономической зоны "Лотос"", - написал губернатор в Telegram.
Предполагается, что в числе основных потребителей продукции нового СПГ-комплекса рассматриваются автомобильный и водный транспорт, а также спецтехника. В перспективе сжиженный природный газ потенциально может использоваться для автономной газификации потребителей Астраханской области, отметил глава региона.
Петербургский международный газовый форум - 2022 проходит на площадке КВЦ "Экспофорум" с 13 по 16 сентября. Согласно данным организаторов мероприятия, в нем принимают участие порядка 13 тысяч человек из 28 стран, включая ведущих экспертов газовой отрасли, руководителей бизнес-структур и представителей профессиональных сообществ.