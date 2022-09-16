https://ria.ru/20220916/funt-1817191482.html

Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года

Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года - РИА Новости, 16.09.2022

Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года

Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет на фоне слабой внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:14

2022-09-16T11:14

2022-09-16T14:01

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет на фоне слабой внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.Так, к 11:18 мск фунт впервые с марта 1985 года опустился ниже 1,14 доллара — до 1,1368.При этом евро снижался c 0,9999 до 0,996 доллара, а курс доллара к японской валюте — с 143,52 до 143,41 иены. Индекс же доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,35 процента, до 110,12 пункта.По информации Бюро национальной статистики Великобритании, в августе розничные продажи упали на 1,6 процента в месячном выражении, притом что аналитики ожидали снижения только на 0,7 процента.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, фунт стерлингов, великобритания, доллар