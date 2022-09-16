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Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года - РИА Новости, 16.09.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220916/funt-1817191482.html
Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года
Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года - РИА Новости, 16.09.2022
Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года
Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет на фоне слабой внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:14
2022-09-16T14:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
фунт стерлингов
великобритания
доллар
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет на фоне слабой внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.Так, к 11:18 мск фунт впервые с марта 1985 года опустился ниже 1,14 доллара — до 1,1368.При этом евро снижался c 0,9999 до 0,996 доллара, а курс доллара к японской валюте — с 143,52 до 143,41 иены. Индекс же доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,35 процента, до 110,12 пункта.По информации Бюро национальной статистики Великобритании, в августе розничные продажи упали на 1,6 процента в месячном выражении, притом что аналитики ожидали снижения только на 0,7 процента.
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экономика, фунт стерлингов, великобритания, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Фунт стерлингов, Великобритания, Доллар
11:14 16.09.2022 (обновлено: 14:01 16.09.2022)
 
Курс британского фунта упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года

Курс британского фунта стерлиингов упал ниже 1,14 доллара впервые с марта 1985 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов
Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Монеты Великобритании номиналом один фунт стерлингов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Курс британского фунта стерлингов к доллару упал до минимума почти за 40 лет на фоне слабой внутренней макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
Так, к 11:18 мск фунт впервые с марта 1985 года опустился ниже 1,14 доллара — до 1,1368.
При этом евро снижался c 0,9999 до 0,996 доллара, а курс доллара к японской валюте — с 143,52 до 143,41 иены. Индекс же доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,35 процента, до 110,12 пункта.
По информации Бюро национальной статистики Великобритании, в августе розничные продажи упали на 1,6 процента в месячном выражении, притом что аналитики ожидали снижения только на 0,7 процента.
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