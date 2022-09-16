https://ria.ru/20220916/fri-1817353033.html
Во "Вкусно — и точка" допустили рост цен на картофель фри
Во "Вкусно — и точка" допустили рост цен на картофель фри - РИА Новости, 16.09.2022
Во "Вкусно — и точка" допустили рост цен на картофель фри
Проблемы с картофелем фри, начавшиеся в России в этом году, связаны с недостатком мощностей по его производству, а также ростом цен на продукт - практически в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:14
2022-09-16T17:14
2022-09-16T17:14
экономика
россия
mcdonald's corporation
"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)
продукты
цены
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Проблемы с картофелем фри, начавшиеся в России в этом году, связаны с недостатком мощностей по его производству, а также ростом цен на продукт - практически в 2,5 раза для сети "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России), однако компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, но не исключает некоторого удорожания фри в своих ресторанах, заявил гендиректор компании Олег Пароев.По его словам, в России есть всего одна фабрика, которая способна производить порядка 100 тысяч тонн картофеля-фри - Липецкая, которой до недавнего времени владела нидерландская LWM CIS B.V. Фабрика была построена под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте."Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много", - сказал Пароев в интервью телеканалу "Россия 24".Однако, по его словам, в России нет другого производителя, который может произвести такие объемы картофеля-фри - только "Вкусно - и точка" необходимы порядка 75 тысяч тонн картофеля фри. "Соответственно, проблема этого года с моей точки зрения - это отсутствие мощностей по производству, по нарезке и заморозке картофеля фри, а не урожайность, с урожайностью, как я уже сказал, у нас все хорошо", - добавил гендиректор сети ресторанов.В результате компания столкнулась со сложностью - как совместить "огромное" повышение цен с нежеланием его перекладывать на потребителей. "Для нас это очень непростая задача - как выйти из этой ситуации, как сделать так, чтобы наши потребители не почувствовали это через цены. Мы не будем перекладывать в полном объеме, естественно, все это повышение цен на наших потребителей, но при этом продолжать работать с какой-то маржой", - добавил он.Комментируя вопрос о том, планирует ли компания купить или построить собственное производство, он заявил: "Да, мы рассматриваем различные опции, наверное, сейчас преждевременно говорить, по какому пути мы пойдем, но мы понимаем, что в стране необходимо развивать производство картофеля фри". "По нашей оценке потребность в картофеле фри в целом в стране - это порядка где-то 220-250 тысяч тонн", - добавил он.При этом Пароев отметил, что компания не планировала покупать долю нидерландской компании в Липецком производстве.Нидерландская LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) 13 сентября 2022 года перестала быть совладельцем своего российского юрлица ООО "ЛВМ Рус" в Липецкой области, развивающего производство замороженного картофеля на территории ОЭЗ "Липецк", сообщала в четверг газета "Коммерсант". Согласно данным "Контур. Фокус", 74,9% долей ООО "ЛВМ Рус", которыми ранее владела компания из Нидерландов, перешли к самому липецкому юрлицу. Оставшиеся 25,1% долей по-прежнему принадлежат Владимиру Цыганову – члену совета директоров АО "Белая дача".Завод по производству картофеля фри был запущен в ОЭЗ "Липецк" в 2018 году. Мощность предприятия составляет до 100 тысяч тонн в год. Основными покупателями являлись крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald's и Burger King.
https://ria.ru/20220907/kartofel-1815046425.html
https://ria.ru/20220913/coca-cola-1816525134.html
https://ria.ru/20220902/kartofel-1813877476.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), продукты, цены
Экономика, Россия, McDonald's Corporation, "Вкусно — и точка" (сеть ресторанов), Продукты, Цены
Во "Вкусно — и точка" допустили рост цен на картофель фри
"Вкусно — и точка" допустила рост цен на картофель фри из-за удорожания поставок
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.
Проблемы с картофелем фри, начавшиеся в России в этом году, связаны с недостатком мощностей по его производству, а также ростом цен на продукт - практически в 2,5 раза для сети "Вкусно - и точка" (преемник McDonald's в России), однако компания не планирует перекладывать это подорожание на потребителей целиком, но не исключает некоторого удорожания фри в своих ресторанах, заявил
гендиректор компании Олег Пароев.
По его словам, в России есть всего одна фабрика, которая способна производить порядка 100 тысяч тонн картофеля-фри - Липецкая, которой до недавнего времени владела нидерландская LWM CIS B.V. Фабрика была построена под бизнес-модель McDonald's и полностью закрывала его потребности в продукте.
"Сейчас в силу обстоятельств владелец этой фабрики тоже поменялся, и, к сожалению, пользуясь своим, можно сказать, монопольным положением на рынке данный производитель картошки-фри вышел с очень существенным повышением цен... Если говорить про нас, то, по сравнению с периодом год назад, для нас цены повышаются практически в 2,5 раза. Это действительно очень много", - сказал Пароев в интервью телеканалу "Россия 24".
Однако, по его словам, в России нет другого производителя, который может произвести такие объемы картофеля-фри - только "Вкусно - и точка" необходимы порядка 75 тысяч тонн картофеля фри. "Соответственно, проблема этого года с моей точки зрения - это отсутствие мощностей по производству, по нарезке и заморозке картофеля фри, а не урожайность, с урожайностью, как я уже сказал, у нас все хорошо", - добавил гендиректор сети ресторанов.
В результате компания столкнулась со сложностью - как совместить "огромное" повышение цен с нежеланием его перекладывать на потребителей. "Для нас это очень непростая задача - как выйти из этой ситуации, как сделать так, чтобы наши потребители не почувствовали это через цены. Мы не будем перекладывать в полном объеме, естественно, все это повышение цен на наших потребителей, но при этом продолжать работать с какой-то маржой", - добавил он.
Комментируя вопрос о том, планирует ли компания купить или построить собственное производство, он заявил: "Да, мы рассматриваем различные опции, наверное, сейчас преждевременно говорить, по какому пути мы пойдем, но мы понимаем, что в стране необходимо развивать производство картофеля фри". "По нашей оценке потребность в картофеле фри в целом в стране - это порядка где-то 220-250 тысяч тонн", - добавил он.
При этом Пароев отметил, что компания не планировала покупать долю нидерландской компании в Липецком производстве.
Нидерландская LWM CIS B.V. (входит в Lamb-Weston/Meijer V.O.F.) 13 сентября 2022 года перестала быть совладельцем своего российского юрлица ООО "ЛВМ Рус" в Липецкой области
, развивающего производство замороженного картофеля на территории ОЭЗ "Липецк", сообщала в четверг газета "Коммерсант". Согласно данным "Контур. Фокус", 74,9% долей ООО "ЛВМ Рус", которыми ранее владела компания из Нидерландов
, перешли к самому липецкому юрлицу. Оставшиеся 25,1% долей по-прежнему принадлежат Владимиру Цыганову – члену совета директоров АО "Белая дача".
Завод по производству картофеля фри был запущен в ОЭЗ "Липецк" в 2018 году. Мощность предприятия составляет до 100 тысяч тонн в год. Основными покупателями являлись крупнейшие сети быстрого питания, включая McDonald's и Burger King.