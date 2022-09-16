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Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/frantsuz-1817428814.html
Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar
Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar - РИА Новости, 16.09.2022
Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar
Бывший французский военный Адриан Боке в эфире "Соловьев-Live" рассказал про обстрел Донецка солдатами ВСУ из самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T19:52
2022-09-16T20:48
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецк (днр)
франция
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший французский военный Адриан Боке в эфире "Соловьев-Live" рассказал про обстрел Донецка солдатами ВСУ из самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, которые Париж поставил Киеву."Я чуть было не погиб, потому что попал под обстрел. В непосредственной близости от меня упало четыре снаряда. &lt;…&gt; Мы пошли на следующий день к тому месту, и я увидел французский снаряд от САУ CAESAR. Я был абсолютно шокирован", — поделился он.Француз добавил, что смог опознать снаряд, так как работал с такими во время службы в рядах армии.В районе, который подвергся обстрелу ВСУ, не было никаких танков, складов с боеприпасами или военных, только мирное население, признался он ведущему.На прошлой неделе Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и участию в геноциде населения Донбасса.Париж уже передал украинской стороне 18 САУ CAESAR. Также известно о грядущих поставках Киеву самодвижущихся пушек TRF1. Несмотря на это, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи.Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220915/evropa-1816829050.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220914/frantsiya-1816851601.html
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецк (ДНР), Франция
19:52 16.09.2022 (обновлено: 20:48 16.09.2022)
 
Француз рассказал, как едва не погиб в Донецке при обстреле из САУ Caesar

Бывший военный Боке обвинил ВСУ в обстреле мирного населения в Донецке из САУ CAESAR

© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. SprenkleФранцузская самоходная артиллерийская установка Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : U.S. Army photo by Sgt. 1st Class Mikki L. Sprenkle
Французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Бывший французский военный Адриан Боке в эфире "Соловьев-Live" рассказал про обстрел Донецка солдатами ВСУ из самоходных артиллерийских установок CAESAR калибра 155 миллиметров, которые Париж поставил Киеву.
"Я чуть было не погиб, потому что попал под обстрел. В непосредственной близости от меня упало четыре снаряда. <…> Мы пошли на следующий день к тому месту, и я увидел французский снаряд от САУ CAESAR. Я был абсолютно шокирован", — поделился он.
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Француз добавил, что смог опознать снаряд, так как работал с такими во время службы в рядах армии.
В районе, который подвергся обстрелу ВСУ, не было никаких танков, складов с боеприпасами или военных, только мирное население, признался он ведущему.
На прошлой неделе Боке обвинил власти своей страны в причастности к химической атаке на Донецк и участию в геноциде населения Донбасса.
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Париж уже передал украинской стороне 18 САУ CAESAR. Также известно о грядущих поставках Киеву самодвижущихся пушек TRF1. Несмотря на это, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Францию увеличить поставки военной помощи.
Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецк (ДНР)Франция
 
 
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