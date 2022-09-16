https://ria.ru/20220916/flot-1817304516.html

Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота

Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота - РИА Новости, 16.09.2022

Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота

Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры, поскольку их уровень готовности не способен защитить... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T15:49

2022-09-16T15:49

2022-09-16T15:55

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры, поскольку их уровень готовности не способен защитить интересы страны, пишет контр-адмирал в отставке Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill.Офицер заметил, что у Вашингтона недостаточно средств на содержание существующего числа военно-морских баз, удручающее состояние некоторых находящихся в эксплуатации кораблей, а также плохая инфраструктура, которая поддерживается лишь на 50-70 процентов."Ассоциация владельцев и управляющих объектами подсчитала, что на ежегодное техническое обслуживание требуется закладывать два-четыре процента от стоимости здания. Для ВМФ это означает необходимость выделять от 10 до 20 миллиардов долларов, а учитывая 30-летнюю амортизацию — 16,5 миллиарда долларов ежегодно. Однако каждый год он тратит пять миллиардов долларов, что значит, что существует дефицит в 11,5 миллиарда долларов", — резюмировал Уильямс.Он призвал грамотно перераспределить существующий бюджет ВМФ, сократив избыточные расходы и тем самым увеличив боеготовность флота и улучшив состояние его инфраструктурных объектов.Уильямс также заметил, что описанные им проблемы касаются не только ВМФ США, но и американских вооруженных сил в целом.Ранее издание The Washington Times сообщило о серьезной проблеме, с которой сталкивается американский флот, — ржавчине. Согласно сообщению СМИ, такой "враг" куда опаснее России и Китая, поскольку снижает прочность корабля на треть при отсутствии правильной и своевременной обработки.

https://ria.ru/20220822/ssha-1811435899.html

https://ria.ru/20220724/problema-1804661290.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

вмф сша, в мире, сша