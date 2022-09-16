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Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота - РИА Новости, 16.09.2022
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Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота
Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота - РИА Новости, 16.09.2022
Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота
Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры, поскольку их уровень готовности не способен защитить... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T15:49
2022-09-16T15:55
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры, поскольку их уровень готовности не способен защитить интересы страны, пишет контр-адмирал в отставке Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill.Офицер заметил, что у Вашингтона недостаточно средств на содержание существующего числа военно-морских баз, удручающее состояние некоторых находящихся в эксплуатации кораблей, а также плохая инфраструктура, которая поддерживается лишь на 50-70 процентов."Ассоциация владельцев и управляющих объектами подсчитала, что на ежегодное техническое обслуживание требуется закладывать два-четыре процента от стоимости здания. Для ВМФ это означает необходимость выделять от 10 до 20 миллиардов долларов, а учитывая 30-летнюю амортизацию — 16,5 миллиарда долларов ежегодно. Однако каждый год он тратит пять миллиардов долларов, что значит, что существует дефицит в 11,5 миллиарда долларов", — резюмировал Уильямс.Он призвал грамотно перераспределить существующий бюджет ВМФ, сократив избыточные расходы и тем самым увеличив боеготовность флота и улучшив состояние его инфраструктурных объектов.Уильямс также заметил, что описанные им проблемы касаются не только ВМФ США, но и американских вооруженных сил в целом.Ранее издание The Washington Times сообщило о серьезной проблеме, с которой сталкивается американский флот, — ржавчине. Согласно сообщению СМИ, такой "враг" куда опаснее России и Китая, поскольку снижает прочность корабля на треть при отсутствии правильной и своевременной обработки.
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вмф сша, в мире, сша
ВМФ США, В мире, США
15:49 16.09.2022 (обновлено: 15:55 16.09.2022)
 
Контр-адмирал забил тревогу из-за плачевного состояния американского флота

Контр-адмирал ВМФ США Уильямс заявил о плачевном состоянии американского флота

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kyle SteПодъем флага на корабле "Маунт Уитни" ВМС США
Подъем флага на корабле Маунт Уитни ВМС США - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 1st Class Kyle Ste
Подъем флага на корабле "Маунт Уитни" ВМС США. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Главное управление ВМФ США должно немедленно начать модернизацию американского флота и его инфраструктуры, поскольку их уровень готовности не способен защитить интересы страны, пишет контр-адмирал в отставке Чарльз Уильямс в статье для издания The Hill.
Офицер заметил, что у Вашингтона недостаточно средств на содержание существующего числа военно-морских баз, удручающее состояние некоторых находящихся в эксплуатации кораблей, а также плохая инфраструктура, которая поддерживается лишь на 50-70 процентов.
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"Ассоциация владельцев и управляющих объектами подсчитала, что на ежегодное техническое обслуживание требуется закладывать два-четыре процента от стоимости здания. Для ВМФ это означает необходимость выделять от 10 до 20 миллиардов долларов, а учитывая 30-летнюю амортизацию — 16,5 миллиарда долларов ежегодно. Однако каждый год он тратит пять миллиардов долларов, что значит, что существует дефицит в 11,5 миллиарда долларов", — резюмировал Уильямс.
Он призвал грамотно перераспределить существующий бюджет ВМФ, сократив избыточные расходы и тем самым увеличив боеготовность флота и улучшив состояние его инфраструктурных объектов.
Уильямс также заметил, что описанные им проблемы касаются не только ВМФ США, но и американских вооруженных сил в целом.
Ранее издание The Washington Times сообщило о серьезной проблеме, с которой сталкивается американский флот, — ржавчине. Согласно сообщению СМИ, такой "враг" куда опаснее России и Китая, поскольку снижает прочность корабля на треть при отсутствии правильной и своевременной обработки.
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