https://ria.ru/20220916/festival-1817384750.html
Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого"
Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого" - РИА Новости, 16.09.2022
Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого"
Гран-при ХIХ Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке завоевал фильм "Боги Мексики" режиссера... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:34
2022-09-16T18:34
2022-09-16T18:55
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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Гран-при ХIХ Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке завоевал фильм "Боги Мексики" режиссера Хельмута Досантоса, сообщают организаторы.Лучшим короткометражным фильмом стала лента "Шарира", постановщик — Ли Минъян (Китай). Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден за картину "Педро" Натешу Хегде (Индия).Призом за лучшую женскую роль отмечен актерский ансамбль: Ольга Лапшина, Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина. Нагарду им вручили за работу в фильме "Похожий человек" Семена Серзина. Приз за лучшую мужскую роль получил Чанданл Сен, сыгравший в индийском фильме "Облако и человек" Абхинандана Банерджи. Приз зрительских симпатий вручили российской киноленте "Жанна". Призом имени Юла Бриннера отмечен актер Марк Эйдельштейн за фильм "Страна Саша". Приза губернатора Приморского края "9288 км" удостоен режиссер Вадим Абдрашитов. Специальным призом жюри отмечена кинолента "Ямабуки" (Япония, Франция) Дзюитиро Ямасаки.ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" проходил с 10 по 16 сентября. В его программе было почти 200 фильмов из 39 стран. На смотре состоялось девять мировых, 14 азиатских и 36 российских премьер.В этом году организаторы ушли от традиционного открытия кинофестиваля двумя фильмами, стартовал смотр с ленты "Французский мастер" Юсупа Разыкова.
https://ria.ru/20220912/venetsiya-1816140040.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, виктория исакова, любовь толкалина, вадим абдрашитов, мексика, владивосток, китай, индия, меридианы тихого, кино и сериалы, что посмотреть , россия
Культура, Новости культуры, Виктория Исакова, Любовь Толкалина, Вадим Абдрашитов, Мексика, Владивосток, Китай, Индия, Меридианы Тихого, Кино и сериалы, что посмотреть , Россия
18:34 16.09.2022 (обновлено: 18:55 16.09.2022)
Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого"
Фильм "Боги Мексики" получил Гран-при ХIХ фестиваля "Меридианы Тихого" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Гран-при ХIХ Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке завоевал фильм "Боги Мексики" режиссера Хельмута Досантоса, сообщают организаторы.
Лучшим короткометражным фильмом стала лента "Шарира", постановщик — Ли Минъян (Китай). Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден за картину "Педро" Натешу Хегде (Индия).
Призом за лучшую женскую роль отмечен актерский ансамбль: Ольга Лапшина, Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина. Нагарду им вручили за работу в фильме "Похожий человек" Семена Серзина.
Приз за лучшую мужскую роль получил Чанданл Сен, сыгравший в индийском фильме "Облако и человек" Абхинандана Банерджи. Приз зрительских симпатий вручили российской киноленте "Жанна". Призом имени Юла Бриннера отмечен актер Марк Эйдельштейн за фильм "Страна Саша". Приза губернатора Приморского края "9288 км" удостоен режиссер Вадим Абдрашитов. Специальным призом жюри отмечена кинолента "Ямабуки" (Япония, Франция) Дзюитиро Ямасаки.
ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" проходил с 10 по 16 сентября. В его программе было почти 200 фильмов из 39 стран. На смотре состоялось девять мировых, 14 азиатских и 36 российских премьер.
В этом году организаторы ушли от традиционного открытия кинофестиваля двумя фильмами, стартовал смотр с ленты "Французский мастер" Юсупа Разыкова.