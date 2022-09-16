https://ria.ru/20220916/festival-1817384750.html

Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого"

Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого" - РИА Новости, 16.09.2022

Фильм из Мексики получил Гран-при смотра "Меридианы Тихого"

Гран-при ХIХ Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке завоевал фильм "Боги Мексики" режиссера... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:34

2022-09-16T18:34

2022-09-16T18:55

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ВЛАДИВОСТОК, 16 сен – РИА Новости. Гран-при ХIХ Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона "Меридианы Тихого" во Владивостоке завоевал фильм "Боги Мексики" режиссера Хельмута Досантоса, сообщают организаторы.Лучшим короткометражным фильмом стала лента "Шарира", постановщик — Ли Минъян (Китай). Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден за картину "Педро" Натешу Хегде (Индия).Призом за лучшую женскую роль отмечен актерский ансамбль: Ольга Лапшина, Виктория Исакова, Таисия Вилкова, Любовь Толкалина. Нагарду им вручили за работу в фильме "Похожий человек" Семена Серзина. Приз за лучшую мужскую роль получил Чанданл Сен, сыгравший в индийском фильме "Облако и человек" Абхинандана Банерджи. Приз зрительских симпатий вручили российской киноленте "Жанна". Призом имени Юла Бриннера отмечен актер Марк Эйдельштейн за фильм "Страна Саша". Приза губернатора Приморского края "9288 км" удостоен режиссер Вадим Абдрашитов. Специальным призом жюри отмечена кинолента "Ямабуки" (Япония, Франция) Дзюитиро Ямасаки.ХIХ Международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого" проходил с 10 по 16 сентября. В его программе было почти 200 фильмов из 39 стран. На смотре состоялось девять мировых, 14 азиатских и 36 российских премьер.В этом году организаторы ушли от традиционного открытия кинофестиваля двумя фильмами, стартовал смотр с ленты "Французский мастер" Юсупа Разыкова.

https://ria.ru/20220912/venetsiya-1816140040.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, виктория исакова, любовь толкалина, вадим абдрашитов, мексика, владивосток, китай, индия, меридианы тихого, кино и сериалы, что посмотреть , россия