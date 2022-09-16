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Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи - РИА Новости, 16.09.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220916/fermery-1817221688.html
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи - РИА Новости, 16.09.2022
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:49
2022-09-16T12:49
омская область
экономика
александр бурков
омская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков во время визита в район.Глава Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму акционерного общества им. Кирова, оценив ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства общество в первом полугодии 2022 года получило господдержку в размере 33,8 миллиона рублей."На хозяйство имени Кирова можно равняться. Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то здесь хозяйство уже выполнило 140% от потребности. Они готовы реализовывать эту продукцию хозяйствам, которые остались без кормов. В ближайшее время местные фермеры окажут помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи", - сказал Бурков.В ходе визита губернатор осмотрел и токовое хозяйство акционерного общества. Общая производительность зерносушилок составляет 100 тонн в час. Мощность зернохранилищ - 15 тысяч тонн. Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства в Крутинском районе сейчас прорабатывает региональный Минсельхоз совместно с муниципалитетом. Растениеводством здесь готовы заняться иностранные инвесторы, но ключевое направление, считает глава региона - животноводство."Крутинский район для нас важен с точки зрения увеличения пахотной земли и возможностей строительства новых животноводческих ферм. Здесь достаточно высокое содержание влаги и, как следствие, кормовая база очень хорошая. В Крутинский район нужно привлекать новых инвесторов, которые готовы развивать животноводство. Работаем в этом направлении вместе с районом и хозяйствами", - подчеркнул Бурков.
https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html
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экономика, александр бурков, омская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Омская область , Экономика, Александр Бурков, Омская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
12:49 16.09.2022
 
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи

Фермеры из Омской области помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков во время визита в район.
Глава Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму акционерного общества им. Кирова, оценив ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства общество в первом полугодии 2022 года получило господдержку в размере 33,8 миллиона рублей.
Фермерская продукция - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
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"На хозяйство имени Кирова можно равняться. Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то здесь хозяйство уже выполнило 140% от потребности. Они готовы реализовывать эту продукцию хозяйствам, которые остались без кормов. В ближайшее время местные фермеры окажут помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи", - сказал Бурков.
В ходе визита губернатор осмотрел и токовое хозяйство акционерного общества. Общая производительность зерносушилок составляет 100 тонн в час. Мощность зернохранилищ - 15 тысяч тонн. Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства в Крутинском районе сейчас прорабатывает региональный Минсельхоз совместно с муниципалитетом. Растениеводством здесь готовы заняться иностранные инвесторы, но ключевое направление, считает глава региона - животноводство.
"Крутинский район для нас важен с точки зрения увеличения пахотной земли и возможностей строительства новых животноводческих ферм. Здесь достаточно высокое содержание влаги и, как следствие, кормовая база очень хорошая. В Крутинский район нужно привлекать новых инвесторов, которые готовы развивать животноводство. Работаем в этом направлении вместе с районом и хозяйствами", - подчеркнул Бурков.
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