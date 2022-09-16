https://ria.ru/20220916/fermery-1817221688.html
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи - РИА Новости, 16.09.2022
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:49
2022-09-16T12:49
2022-09-16T12:49
омская область
экономика
александр бурков
омская область
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков во время визита в район.Глава Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму акционерного общества им. Кирова, оценив ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства общество в первом полугодии 2022 года получило господдержку в размере 33,8 миллиона рублей."На хозяйство имени Кирова можно равняться. Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то здесь хозяйство уже выполнило 140% от потребности. Они готовы реализовывать эту продукцию хозяйствам, которые остались без кормов. В ближайшее время местные фермеры окажут помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи", - сказал Бурков.В ходе визита губернатор осмотрел и токовое хозяйство акционерного общества. Общая производительность зерносушилок составляет 100 тонн в час. Мощность зернохранилищ - 15 тысяч тонн. Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства в Крутинском районе сейчас прорабатывает региональный Минсельхоз совместно с муниципалитетом. Растениеводством здесь готовы заняться иностранные инвесторы, но ключевое направление, считает глава региона - животноводство."Крутинский район для нас важен с точки зрения увеличения пахотной земли и возможностей строительства новых животноводческих ферм. Здесь достаточно высокое содержание влаги и, как следствие, кормовая база очень хорошая. В Крутинский район нужно привлекать новых инвесторов, которые готовы развивать животноводство. Работаем в этом направлении вместе с районом и хозяйствами", - подчеркнул Бурков.
https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html
https://ria.ru/20220910/fermery-1815881932.html
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экономика, александр бурков, омская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Омская область , Экономика, Александр Бурков, Омская область, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
Фермеры из Омской области помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи
ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков во время визита в район.
Глава Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму акционерного общества им. Кирова, оценив ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства общество в первом полугодии 2022 года получило господдержку в размере 33,8 миллиона рублей.
"На хозяйство имени Кирова можно равняться. Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то здесь хозяйство уже выполнило 140% от потребности. Они готовы реализовывать эту продукцию хозяйствам, которые остались без кормов. В ближайшее время местные фермеры окажут помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи", - сказал Бурков.
В ходе визита губернатор осмотрел и токовое хозяйство акционерного общества. Общая производительность зерносушилок составляет 100 тонн в час. Мощность зернохранилищ - 15 тысяч тонн. Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства в Крутинском районе сейчас прорабатывает региональный Минсельхоз
совместно с муниципалитетом. Растениеводством здесь готовы заняться иностранные инвесторы, но ключевое направление, считает глава региона - животноводство.
"Крутинский район для нас важен с точки зрения увеличения пахотной земли и возможностей строительства новых животноводческих ферм. Здесь достаточно высокое содержание влаги и, как следствие, кормовая база очень хорошая. В Крутинский район нужно привлекать новых инвесторов, которые готовы развивать животноводство. Работаем в этом направлении вместе с районом и хозяйствами", - подчеркнул Бурков.