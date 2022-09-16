https://ria.ru/20220916/fermery-1817221688.html

Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи

Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи - РИА Новости, 16.09.2022

Омские фермеры помогут коллегам из районов, пострадавших от засухи

Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:49

2022-09-16T12:49

2022-09-16T12:49

омская область

экономика

александр бурков

омская область

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ОМСК, 16 сен – РИА Новости. Фермеры Крутинского района Омской области помогут с кормами хозяйствам из других районов региона, пострадавшим этим летом от засухи, сообщил в пятницу губернатор региона Александр Бурков во время визита в район.Глава Омской области посетил сельхозугодия и животноводческую ферму акционерного общества им. Кирова, оценив ход кормозаготовительной кампании и эффективность мер поддержки омских аграриев. В рамках региональной программы развития сельского хозяйства общество в первом полугодии 2022 года получило господдержку в размере 33,8 миллиона рублей."На хозяйство имени Кирова можно равняться. Если в южных районах сейчас дефицит по кормовым, то здесь хозяйство уже выполнило 140% от потребности. Они готовы реализовывать эту продукцию хозяйствам, которые остались без кормов. В ближайшее время местные фермеры окажут помощь хозяйствам, пострадавшим от засухи", - сказал Бурков.В ходе визита губернатор осмотрел и токовое хозяйство акционерного общества. Общая производительность зерносушилок составляет 100 тонн в час. Мощность зернохранилищ - 15 тысяч тонн. Вопросы дальнейшего развития сельского хозяйства в Крутинском районе сейчас прорабатывает региональный Минсельхоз совместно с муниципалитетом. Растениеводством здесь готовы заняться иностранные инвесторы, но ключевое направление, считает глава региона - животноводство."Крутинский район для нас важен с точки зрения увеличения пахотной земли и возможностей строительства новых животноводческих ферм. Здесь достаточно высокое содержание влаги и, как следствие, кормовая база очень хорошая. В Крутинский район нужно привлекать новых инвесторов, которые готовы развивать животноводство. Работаем в этом направлении вместе с районом и хозяйствами", - подчеркнул Бурков.

https://ria.ru/20220912/fermery-1816354789.html

https://ria.ru/20220910/fermery-1815881932.html

омская область

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экономика, александр бурков, омская область, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)