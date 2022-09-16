https://ria.ru/20220916/fadeechev-1817354567.html

Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник

Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник - РИА Новости, 16.09.2022

Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник

На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Николаю Фадеечеву, передает... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T17:14

2022-09-16T17:14

2022-09-16T17:24

культура

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махар вазиев

сергей филин

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большой театр

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Николаю Фадеечеву, передает корреспондент РИА Новости.Постамент создала скульптор Екатерина Карамова.На церемонии присутствовали коллеги и друзья Фадеечева из Большого театра. Например, народные артисты СССР, балетмейстеры-репетиторы Светлана Адырхаева и Борис Акимов, художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев.Адырхаева назвала Фадеечева уникальным танцовщиком, эталоном, высочайшим профессионалом. Акимов также вспомнил, как впервые увидел танцора на сцене.Также на церемонию пришли ученики Фадеечева, артисты балета Сергей Филин и Артем Овчаренко. Первый отметил, что балетмейстер был для них как отец.Фадеечев родился в 1933 году в Москве, закончил Московское хореографическое училище. Был принят в балетную труппу Большого театра в 1952-м, в составе которой танцевал на протяжении 25 лет. Он обладатель многочисленных наград и званий. Его не стало 23 июня 2020 года на 88-м году жизни. Он умер от сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20220914/padermalis-1816673239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, махар вазиев, сергей филин, ссср, москва, большой театр, московское хореографическое училище, знаменитости, балет