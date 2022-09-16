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Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник
Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник - РИА Новости, 16.09.2022
Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник
На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Николаю Фадеечеву, передает... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:14
2022-09-16T17:14
2022-09-16T17:24
культура
новости культуры
махар вазиев
сергей филин
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Николаю Фадеечеву, передает корреспондент РИА Новости.Постамент создала скульптор Екатерина Карамова.На церемонии присутствовали коллеги и друзья Фадеечева из Большого театра. Например, народные артисты СССР, балетмейстеры-репетиторы Светлана Адырхаева и Борис Акимов, художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев.Адырхаева назвала Фадеечева уникальным танцовщиком, эталоном, высочайшим профессионалом. Акимов также вспомнил, как впервые увидел танцора на сцене.Также на церемонию пришли ученики Фадеечева, артисты балета Сергей Филин и Артем Овчаренко. Первый отметил, что балетмейстер был для них как отец.Фадеечев родился в 1933 году в Москве, закончил Московское хореографическое училище. Был принят в балетную труппу Большого театра в 1952-м, в составе которой танцевал на протяжении 25 лет. Он обладатель многочисленных наград и званий. Его не стало 23 июня 2020 года на 88-м году жизни. Он умер от сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20220914/padermalis-1816673239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, махар вазиев, сергей филин, ссср, москва, большой театр, московское хореографическое училище, знаменитости, балет
Культура, Новости культуры, Махар Вазиев, Сергей Филин, СССР, Москва, Большой театр, Московское хореографическое училище, Знаменитости, Балет
17:14 16.09.2022 (обновлено: 17:24 16.09.2022)
Балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли памятник
Памятник балетмейстеру Большого театра Фадеечеву открыли на Новодевичьем кладбище в Москве
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. На Новодевичьем кладбище в Москве открыли памятник народному артисту СССР, балетмейстеру-репетитору Большого театра России Николаю Фадеечеву, передает корреспондент РИА Новости.
Постамент создала скульптор Екатерина Карамова.
На церемонии присутствовали коллеги и друзья Фадеечева из Большого театра. Например, народные артисты СССР, балетмейстеры-репетиторы Светлана Адырхаева и Борис Акимов, художественный руководитель балетной труппы Махар Вазиев.
Адырхаева назвала Фадеечева уникальным танцовщиком, эталоном, высочайшим профессионалом. Акимов также вспомнил, как впервые увидел танцора на сцене.
"Я счастлив, что, придя мальчиком в Большой театр, я еще застал его танцующим на сцене, и принимал участие в том же "Лебедином озере", а эта постановка была одним из его лучших спектаклей… Он был для всех нас молодых, да и не только, эталоном принца", — сказал Акимов.
Также на церемонию пришли ученики Фадеечева, артисты балета Сергей Филин и Артем Овчаренко. Первый отметил, что балетмейстер был для них как отец.
Фадеечев родился в 1933 году в Москве, закончил Московское хореографическое училище. Был принят в балетную труппу Большого театра в 1952-м, в составе которой танцевал на протяжении 25 лет. Он обладатель многочисленных наград и званий.
Его не стало 23 июня 2020 года на 88-м году жизни. Он умер от сердечной недостаточности.