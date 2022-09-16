https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html

Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине

Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине - РИА Новости, 16.09.2022

Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине

Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, пишет газета Politico. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:40

2022-09-16T20:40

2022-09-16T21:34

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, пишет газета Politico. Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России.Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрыться ровно в 22:00.В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.Помимо этого, французские власти запустили программу "энергетической трезвости" для снижения потребления электроэнергии на десять процентов. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость. Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации. Ранее в среду вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что цены остаются высокими и власти не располагают возможностями для быстро решения этой проблемы. Он также отметил, что зима в странах Евросоюза будет непростой.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Впоследствии это привело к подорожанию электроэнергии, топлива и продуктов питания в самих европейских странах.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html

https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html

https://ria.ru/20220915/polsha-1816997416.html

https://ria.ru/20220907/britaniya-1815271079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, европа, россия, франция, германия, испания, владимир путин, франс тиммерманс, украина, еврокомиссия