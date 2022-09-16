https://ria.ru/20220916/evropa-1817447570.html
Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине
Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине - РИА Новости, 16.09.2022
Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине
Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, пишет газета Politico. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:40
2022-09-16T20:40
2022-09-16T21:34
в мире
европа
россия
франция
германия
испания
владимир путин
франс тиммерманс
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, пишет газета Politico. Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России.Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрыться ровно в 22:00.В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.Помимо этого, французские власти запустили программу "энергетической трезвости" для снижения потребления электроэнергии на десять процентов. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость. Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации. Ранее в среду вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что цены остаются высокими и власти не располагают возможностями для быстро решения этой проблемы. Он также отметил, что зима в странах Евросоюза будет непростой.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Впоследствии это привело к подорожанию электроэнергии, топлива и продуктов питания в самих европейских странах.Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220916/germaniya-1817391166.html
https://ria.ru/20220912/besporyadki-1816258517.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, франция, германия, испания, владимир путин, франс тиммерманс, украина, еврокомиссия
В мире, Европа, Россия, Франция, Германия, Испания, Владимир Путин, Франс Тиммерманс, Украина, Еврокомиссия
20:40 16.09.2022 (обновлено: 21:34 16.09.2022)
Politico: Европа дорого заплатила за позицию по Украине
Politico: в Европе отключают уличное освещение, пытаясь бороться с энергокризисом
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.
Европа пытается экономить энергию, выключая освещение фасадов общественных зданий, пишет
газета Politico.
Издание описало, какие меры предпринимают разные страны из-за резкого скачка цен, последовавшего после введения санкций против России.
Так, в Германии приняли новый закон об экономии электроэнергии, который вводит временный запрет на освещение достопримечательностей. Наиболее зависимые от российского газа немецкие регионы изо всех сил пытаются найти решения для сокращения потребления. В Ганновере, например, перешли на холодные души во всех общественных учреждениях.
Испания, в свою очередь, ввела комендантский час, и теперь магазины должны гасить свет и закрыться ровно в 22:00.
В Париже свет на Эйфелевой башне также стали выключать на час раньше обычного. Кроме того, в 12 тысячах французских коммунах полностью или частично отключили уличное освещение в ночное время, говорится в статье.
Помимо этого, французские власти запустили программу "энергетической трезвости" для снижения потребления электроэнергии на десять процентов. Некоторые предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели несколько сотрудников на частичную занятость.
Возросшие счета также привели к прекращению работы нескольких десятков бассейнов, в том числе крупнейшего спортивного комплекса Pailleron в Париже, отмечается в публикации.
Ранее в среду вице-президент Еврокомиссии
Франс Тиммерманс признал, что цены остаются высокими и власти не располагают возможностями для быстро решения этой проблемы. Он также отметил, что зима в странах Евросоюза будет непростой.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за спецоперации на Украине. Впоследствии это привело к подорожанию электроэнергии, топлива и продуктов питания в самих европейских странах.
Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России —долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.