https://ria.ru/20220916/energodar-1817336746.html
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество - РИА Новости, 16.09.2022
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество
В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:50
2022-09-16T16:50
2022-09-16T16:53
энергодар
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в мире
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запорожская область
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вода
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга.Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по ТЭС."Сейчас идут регламентные работы, отключили пока свет, делаем переключение по линиям в рабочем режиме, это планово. Горячей воды нет", - сказал Волга в эфире Первого канала.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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16:50 16.09.2022 (обновлено: 16:53 16.09.2022)
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество
В Энергодаре из-за плановых работ прекратили подачу горячей воды и отключили электричество