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В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество - РИА Новости, 16.09.2022
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В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество - РИА Новости, 16.09.2022
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество
В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга. РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T16:50
2022-09-16T16:53
энергодар
жкх
в мире
украина
запорожская область
электричество
вода
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга.Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по ТЭС."Сейчас идут регламентные работы, отключили пока свет, делаем переключение по линиям в рабочем режиме, это планово. Горячей воды нет", - сказал Волга в эфире Первого канала.
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энергодар
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энергодар, жкх, в мире, украина, запорожская область, электричество, вода
Энергодар, ЖКХ, В мире, Украина, Запорожская область, Электричество, Вода
16:50 16.09.2022 (обновлено: 16:53 16.09.2022)
 
В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество

В Энергодаре из-за плановых работ прекратили подачу горячей воды и отключили электричество

© РИА Новости / фото Никольского АлексеяВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / фото Никольского Алексея
Водопроводный кран. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга.
Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по ТЭС.
"Сейчас идут регламентные работы, отключили пока свет, делаем переключение по линиям в рабочем режиме, это планово. Горячей воды нет", - сказал Волга в эфире Первого канала.
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ЭнергодарЖКХВ миреУкраинаЗапорожская областьЭлектричествоВода
 
 
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