https://ria.ru/20220916/energodar-1817336746.html

В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество

В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество - РИА Новости, 16.09.2022

В Энергодаре временно отключили горячее водоснабжение и электричество

В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга. РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T16:50

2022-09-16T16:50

2022-09-16T16:53

энергодар

жкх

в мире

украина

запорожская область

электричество

вода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15009/14/150091472_0:76:448:328_1920x0_80_0_0_f485f19327ef92445d3a9b61b15b16d9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Энергодаре временно из-за плановых работ отключена электроэнергия, нет подачи горячей воды, заявил в пятницу глава города Александр Волга.Ранее он сообщал, что украинские войска нанесли удар по ТЭС."Сейчас идут регламентные работы, отключили пока свет, делаем переключение по линиям в рабочем режиме, это планово. Горячей воды нет", - сказал Волга в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20220915/zaes-1817025693.html

энергодар

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

энергодар, жкх, в мире, украина, запорожская область, электричество, вода