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В Элисте отменили праздничный салют в День города

В Элисте отменили праздничный салют в День города - РИА Новости, 16.09.2022

В Элисте отменили праздничный салют в День города

Праздничный салют в День города в Элисте, запланированный на вечер субботы, отменили в знак поддержки участников специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:32

2022-09-16T13:32

2022-09-16T13:32

общество

элиста

донбасс

россия

праздник

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Праздничный салют в День города в Элисте, запланированный на вечер субботы, отменили в знак поддержки участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале."Уважаемые горожане, в знак солидарности с участниками специальной военной операции, соседними регионами и гражданами Донецкой и Луганской Народных Республик принято решение не проводить праздничный фейерверк, запланированный на 17 сентября 2022 года в 22.00", - говорится в сообщении ведомства.Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября также пройдет без салюта и массовых мероприятий. От празднования дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".

https://radiosputnik.ria.ru/20220911/tuva-1815958847.html

элиста

донбасс

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

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