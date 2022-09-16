https://ria.ru/20220916/elista-1817241802.html
В Элисте отменили праздничный салют в День города
В Элисте отменили праздничный салют в День города - РИА Новости, 16.09.2022
В Элисте отменили праздничный салют в День города
Праздничный салют в День города в Элисте, запланированный на вечер субботы, отменили в знак поддержки участников специальной военной операции на Украине,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:32
2022-09-16T13:32
2022-09-16T13:32
общество
элиста
донбасс
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донецкая народная республика
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ВОЛГОГРАД, 16 сен – РИА Новости. Праздничный салют в День города в Элисте, запланированный на вечер субботы, отменили в знак поддержки участников специальной военной операции на Украине, сообщает пресс-служба мэрии в своем Telegram-канале."Уважаемые горожане, в знак солидарности с участниками специальной военной операции, соседними регионами и гражданами Донецкой и Луганской Народных Республик принято решение не проводить праздничный фейерверк, запланированный на 17 сентября 2022 года в 22.00", - говорится в сообщении ведомства.Ранее губернатор Кубани поручил отказаться от фейерверков и не приглашать дорогостоящих артистов на праздничный концерт в Краснодаре в честь 85-летия края. Концерт и фейерверк в честь дня города отменили в Ростове-на-Дону, не будет масштабного празднования дня города и в Воронеже. Празднование 79-й годовщины освобождения Брянской области от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября также пройдет без салюта и массовых мероприятий. От празднования дня города отказались власти Советска в Калининградской области из-за "напряженной ситуации в зоне боевых действий и гибели земляков, выполнявших воинский долг".
https://radiosputnik.ria.ru/20220911/tuva-1815958847.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В Элисте отменили праздничный салют в День города
В Элисте отменили салют в День города в знак поддержки участников спецоперации на Украине