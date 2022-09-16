https://ria.ru/20220916/donetsk-1817259846.html
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:14
2022-09-16T14:14
2022-09-16T14:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.23 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220916/donbass-1817200770.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Telegram (приложение)
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили девять снарядов по двум районам Донецка