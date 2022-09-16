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ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/donetsk-1817259846.html
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР
Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:14
2022-09-16T14:14
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.23 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк (днр)
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донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, СЦКК, Telegram (приложение)
14:14 16.09.2022
 
ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ за полчаса выпустили девять снарядов по двум районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов, собранные в Донецке.
Осколки снарядов, собранные в Донецке. - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снарядов, собранные в Донецке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Представительство добавило, что в 13.23 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦККTelegram (приложение)
 
 
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