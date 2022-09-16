https://ria.ru/20220916/donetsk-1817259846.html

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку девять снарядов, заявили в ДНР

Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:14

2022-09-16T14:14

2022-09-16T14:14

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

telegram (приложение)

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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска за полчаса выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило в пятницу представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.55 (совпадает с мск – ред.) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 13.23 мск украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220916/donbass-1817200770.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк, telegram (приложение)