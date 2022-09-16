https://ria.ru/20220916/donbass-1817407581.html

Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин

Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022

Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин

Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:44

2022-09-16T18:44

2022-09-16T19:16

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817410194_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f4f593884f7db343be875ef549fb2266.jpg

САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно, задействована только часть армии, заявил президент России Владимир Путин."У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории, я обращаю внимание мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее, поэтому мы не спешим в этой части", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции и о том, требуется ли корректировать ее план. По его словам, по большому счету никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20220916/ukraina-1817404201.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр