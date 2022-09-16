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Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/donbass-1817407581.html
Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин
Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин - РИА Новости, 16.09.2022
Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин
Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:44
2022-09-16T19:16
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно, задействована только часть армии, заявил президент России Владимир Путин."У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории, я обращаю внимание мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее, поэтому мы не спешим в этой части", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции и о том, требуется ли корректировать ее план. По его словам, по большому счету никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20220916/ukraina-1817404201.html
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россия, владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:44 16.09.2022 (обновлено: 19:16 16.09.2022)
 
Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин

Путин: наступательная операция в Донбассе не прекращается, но Россия не спешит

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
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САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно, задействована только часть армии, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории, я обращаю внимание мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее, поэтому мы не спешим в этой части", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции и о том, требуется ли корректировать ее план. По его словам, по большому счету никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Посмотрим, чем оно закончится — Путин прокомментировал украинское контрнаступление
Вчера, 18:39Специальная военная операция на Украине
Путин прокомментировал заявления Украины о контрнаступлении
 
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