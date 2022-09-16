18:44 16.09.2022 (обновлено: 19:16 16.09.2022)
Россия никуда не спешит в Донбассе, заявил Путин
Путин: наступательная операция в Донбассе не прекращается, но Россия не спешит
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
САМАРКАНД (Узбекистан), 16 сен - РИА Новости. Наступательная операция в ходе специальной военной операции по защите Донбасса продолжается, но российские войска не спешат, действуют последовательно, задействована только часть армии, заявил президент России Владимир Путин.
"У нас наступательная операция на самом Донбассе не прекращается, идет небольшим темпом, но последовательно, постепенно-постепенно российская армия занимает все новые и новые территории, я обращаю внимание мы же воюем не полной армией, воюем только частью российской армии, только контрактной частью, ну, естественно, это связано с определенными параметрами личного состава и так далее, поэтому мы не спешим в этой части", - сказал Путин журналистам после саммита ШОС в Узбекистане, отвечая на вопрос о ходе специальной военной операции и о том, требуется ли корректировать ее план. По его словам, по большому счету никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остается неизменной и она реализуется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".