https://ria.ru/20220916/donbass-1817251725.html
Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР
Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставляя современное вооружение "киевской преступной хунте", Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:56
2022-09-16T13:56
2022-09-16T13:56
специальная военная операция на украине
в мире
европа
сша
донецкая народная республика
луганская народная республика
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставляя современное вооружение "киевской преступной хунте", Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено."Предоставляя современное вооружение киевской преступной хунте, Запад и Европа принимают прямое участие в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР. Недавний случай в Перевальске очередное тому доказательство… Учитывая, что укронацисты используют высокоточное артиллерийское оружие, у меня не остается никаких сомнений, что учебное заведение было намеренно выбрано в качестве цели", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он заявил, что виновных в гибели мирных граждан ждет расплата."Видимо, думают, что раз преступления совершаются с молчаливого согласия Америки и Европы, то военный трибунал им не грозит. Смею вас разочаровать. Мы всех и каждого заставим расплатиться за гибель ни в чем не повинных людей. Мы не собираемся церемониться с ними. За каждую отнятую жизнь придется ответить", - сказал глава Чечни.
https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html
https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html
европа
сша
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, США, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Рамзан Кадыров
Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР
Глава Чечни Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве мирного населения ЛНР и ДНР
ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил
, что предоставляя современное вооружение "киевской преступной хунте", Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР.
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено.
"Предоставляя современное вооружение киевской преступной хунте, Запад и Европа принимают прямое участие в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР. Недавний случай в Перевальске очередное тому доказательство… Учитывая, что укронацисты используют высокоточное артиллерийское оружие, у меня не остается никаких сомнений, что учебное заведение было намеренно выбрано в качестве цели", - написал Кадыров в Telegram-канале.
Он заявил, что виновных в гибели мирных граждан ждет расплата.
"Видимо, думают, что раз преступления совершаются с молчаливого согласия Америки и Европы, то военный трибунал им не грозит. Смею вас разочаровать. Мы всех и каждого заставим расплатиться за гибель ни в чем не повинных людей. Мы не собираемся церемониться с ними. За каждую отнятую жизнь придется ответить", - сказал глава Чечни.