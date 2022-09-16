https://ria.ru/20220916/donbass-1817251725.html

Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР

Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР - РИА Новости, 16.09.2022

Кадыров обвинил Запад в прямом участии в убийстве населения ЛНР и ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставляя современное вооружение "киевской преступной хунте", Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:56

2022-09-16T13:56

2022-09-16T13:56

специальная военная операция на украине

в мире

европа

сша

донецкая народная республика

луганская народная республика

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что предоставляя современное вооружение "киевской преступной хунте", Запад участвует в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР.Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что утром в среду украинские войска выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по населенному пункту Перевальск в ЛНР. В результате обстрела погибла девушка, шесть подростков и преподаватель местного колледжа были ранены. Здание колледжа полностью разрушено."Предоставляя современное вооружение киевской преступной хунте, Запад и Европа принимают прямое участие в убийстве гражданского населения ЛНР и ДНР. Недавний случай в Перевальске очередное тому доказательство… Учитывая, что укронацисты используют высокоточное артиллерийское оружие, у меня не остается никаких сомнений, что учебное заведение было намеренно выбрано в качестве цели", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он заявил, что виновных в гибели мирных граждан ждет расплата."Видимо, думают, что раз преступления совершаются с молчаливого согласия Америки и Европы, то военный трибунал им не грозит. Смею вас разочаровать. Мы всех и каждого заставим расплатиться за гибель ни в чем не повинных людей. Мы не собираемся церемониться с ними. За каждую отнятую жизнь придется ответить", - сказал глава Чечни.

https://ria.ru/20220916/razrushenie-1817063945.html

https://ria.ru/20220913/spetsoperatsiya-1816333215.html

европа

сша

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, европа, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика, рамзан кадыров