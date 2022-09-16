https://ria.ru/20220916/donbass-1817226159.html
СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека
СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2022
СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов Кировского района Донецка, в результате которых пострадали два мирных жителя, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:58
2022-09-16T12:58
2022-09-16T12:59
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк (днр)
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов Кировского района Донецка, в результате которых пострадали два мирных жителя, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, военнослужащие 68-й егерской бригады украинской армии обстреляли из артиллерийского вооружения Кировский район Донецка. В результате обстрела два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - сказано в релизе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк (ДНР), Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины
12:58 16.09.2022 (обновлено: 12:59 16.09.2022)
СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека
СК возбудил дело после обстрелов Кировского района Донецка, где пострадали два человека