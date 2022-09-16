https://ria.ru/20220916/donbass-1817226159.html

СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека

СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека - РИА Новости, 16.09.2022

СК возбудил дело после обстрелов Донецка, где пострадали два человека

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов Кировского района Донецка, в результате которых пострадали два мирных жителя, сообщается в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T12:58

2022-09-16T12:58

2022-09-16T12:59

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк (днр)

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обстрелов Кировского района Донецка, в результате которых пострадали два мирных жителя, сообщается в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, военнослужащие 68-й егерской бригады украинской армии обстреляли из артиллерийского вооружения Кировский район Донецка. В результате обстрела два мирных жителя получили ранения различной степени тяжести."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - сказано в релизе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк (днр), следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины