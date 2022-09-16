Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/donbass-1817200770.html
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:46
2022-09-16T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 10.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 10.48 - три снаряда того же калибра по поселку Ясное.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
11:46 16.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и поселки Ясное и Красный Партизан

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки украинских снарядов в Донецкой области
Осколки украинских снарядов в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
По данным ведомства, в 10.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 10.48 - три снаряда того же калибра по поселку Ясное.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала