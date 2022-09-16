https://ria.ru/20220916/donbass-1817200770.html

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T11:46

2022-09-16T11:46

2022-09-16T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 10.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 10.48 - три снаряда того же калибра по поселку Ясное.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины