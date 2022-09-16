https://ria.ru/20220916/donbass-1817200770.html
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T11:46
2022-09-16T11:46
2022-09-16T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95c0fbd03491ccb0f2b8a2ccd6fd1694.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и поселки Красный Партизан и Ясное в Донецкой Народной Республике, выпустив по ним 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Розовка – населенный пункт Красный Партизан: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.По данным ведомства, в 10.43 украинские войска выпустили шесть снарядов калибром 152 миллиметра по Петровскому району Донецка, а в 10.48 - три снаряда того же калибра по поселку Ясное.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569458885_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bcd24635dab0dc43bc4e72a3e3cecfe4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и два поселка в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и поселки Ясное и Красный Партизан