https://ria.ru/20220916/dolgozhiteli-1817178743.html

В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч

В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч - РИА Новости, 16.09.2022

В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч

Впервые число людей старше 100 лет в Японии превысило 90 тысяч человек, такую статистику в преддверии отмечаемого в понедельник Дня почитания старости... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T10:25

2022-09-16T10:25

2022-09-16T10:26

в мире

япония

осака (город)

хиросима (префектура)

долголетие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577083575_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_2b29da9d4044230442c2de4fd5641176.jpg

ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Впервые число людей старше 100 лет в Японии превысило 90 тысяч человек, такую статистику в преддверии отмечаемого в понедельник Дня почитания старости обнародовало министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.Всего граждан Японии, чей возраст превысил 100 лет, насчитывается 90 526 человек. Это на четыре с лишним тысячи больше прошлого года, который также стал рекордным. Япония каждый год в течение 52 лет обновляет рекорды по этому показателю, но отметку в 90 тысяч человек превзошла впервые. В 1970 году в стране насчитывалось всего 310 столетних жителя. Более 88% из них составляют женщины, их насчитывается более 80 тысяч. Мужчин чуть более 10 тысяч.Самым пожилым жителем Японии является 115-летняя Фуса Тацуми из префектуры Осака, самый пожилой мужчина – Сигэоу Накамура из префектуры Хиросима.

https://rsport.ria.ru/20220402/myaso-1781453190.html

япония

осака (город)

хиросима (префектура)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, осака (город), хиросима (префектура), долголетие