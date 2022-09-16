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В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч - РИА Новости, 16.09.2022
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В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч
В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч - РИА Новости, 16.09.2022
В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч
Впервые число людей старше 100 лет в Японии превысило 90 тысяч человек, такую статистику в преддверии отмечаемого в понедельник Дня почитания старости... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T10:25
2022-09-16T10:26
в мире
япония
осака (город)
хиросима (префектура)
долголетие
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ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Впервые число людей старше 100 лет в Японии превысило 90 тысяч человек, такую статистику в преддверии отмечаемого в понедельник Дня почитания старости обнародовало министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.Всего граждан Японии, чей возраст превысил 100 лет, насчитывается 90 526 человек. Это на четыре с лишним тысячи больше прошлого года, который также стал рекордным. Япония каждый год в течение 52 лет обновляет рекорды по этому показателю, но отметку в 90 тысяч человек превзошла впервые. В 1970 году в стране насчитывалось всего 310 столетних жителя. Более 88% из них составляют женщины, их насчитывается более 80 тысяч. Мужчин чуть более 10 тысяч.Самым пожилым жителем Японии является 115-летняя Фуса Тацуми из префектуры Осака, самый пожилой мужчина – Сигэоу Накамура из префектуры Хиросима.
https://rsport.ria.ru/20220402/myaso-1781453190.html
япония
осака (город)
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в мире, япония, осака (город), хиросима (префектура), долголетие
В мире, Япония, Осака (город), Хиросима (префектура), долголетие
10:25 16.09.2022 (обновлено: 10:26 16.09.2022)
 
В Японии число людей старше ста лет впервые превысило 90 тысяч

Минздрав Японии: число людей старше ста лет в стране впервые превысило 90 тысяч

© Depositphotos / monkeybusiness Пожилая женщина радуется
Пожилая женщина радуется - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Depositphotos / monkeybusiness
Пожилая женщина радуется . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 16 сен – РИА Новости. Впервые число людей старше 100 лет в Японии превысило 90 тысяч человек, такую статистику в преддверии отмечаемого в понедельник Дня почитания старости обнародовало министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.
Всего граждан Японии, чей возраст превысил 100 лет, насчитывается 90 526 человек. Это на четыре с лишним тысячи больше прошлого года, который также стал рекордным. Япония каждый год в течение 52 лет обновляет рекорды по этому показателю, но отметку в 90 тысяч человек превзошла впервые. В 1970 году в стране насчитывалось всего 310 столетних жителя. Более 88% из них составляют женщины, их насчитывается более 80 тысяч. Мужчин чуть более 10 тысяч.
Самым пожилым жителем Японии является 115-летняя Фуса Тацуми из префектуры Осака, самый пожилой мужчина – Сигэоу Накамура из префектуры Хиросима.
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В миреЯпонияОсака (город)Хиросима (префектура)долголетие
 
 
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