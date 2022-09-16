https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817442210.html
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев - РИА Новости, 16.09.2022
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев
Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:29
2022-09-16T20:29
2022-09-16T20:29
специальная военная операция на украине
глеб никитин
нижегородская область
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харцызск
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР, заявил глава региона Глеб Никитин."Мы уже сформировали батальон из добровольцев (танковый батальон имени Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации этим летом - ред.). Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что сейчас власти региона "сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих".Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
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глеб никитин, нижегородская область, донецкая народная республика, харцызск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Глеб Никитин, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Ситуация в ДНР и ЛНР
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев
Губернатор Никитин: Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Мы уже сформировали батальон из добровольцев (танковый батальон имени Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации этим летом - ред.). Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Он добавил, что сейчас власти региона "сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.