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Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев - РИА Новости, 16.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817442210.html
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев - РИА Новости, 16.09.2022
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев
Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T20:29
2022-09-16T20:29
специальная военная операция на украине
глеб никитин
нижегородская область
донецкая народная республика
харцызск
ситуация в днр и лнр
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР, заявил глава региона Глеб Никитин."Мы уже сформировали батальон из добровольцев (танковый батальон имени Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации этим летом - ред.). Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что сейчас власти региона "сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих".Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
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нижегородская область
донецкая народная республика
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глеб никитин, нижегородская область, донецкая народная республика, харцызск, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Глеб Никитин, Нижегородская область, Донецкая Народная Республика, Харцызск, Ситуация в ДНР и ЛНР
20:29 16.09.2022
 
Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев

Губернатор Никитин: Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР, заявил глава региона Глеб Никитин.
"Мы уже сформировали батальон из добровольцев (танковый батальон имени Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации этим летом - ред.). Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Он добавил, что сейчас власти региона "сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих".
Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
Вчера, 17:42Специальная военная операция на Украине
Кировский губернатор рассказал о добровольческом батальоне на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеГлеб НикитинНижегородская областьДонецкая Народная РеспубликаХарцызскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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