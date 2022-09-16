https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817442210.html

Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев

Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев - РИА Новости, 16.09.2022

Нижегородская область подготовила танковый батальон добровольцев

Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T20:29

2022-09-16T20:29

2022-09-16T20:29

специальная военная операция на украине

глеб никитин

нижегородская область

донецкая народная республика

харцызск

ситуация в днр и лнр

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Нижегородская область сформировала добровольческий танковый батальон, сейчас регион сконцентрирован на гуманитарных задачах - восстановлении Харцызска в ДНР, заявил глава региона Глеб Никитин."Мы уже сформировали батальон из добровольцев (танковый батальон имени Козьмы Минина начали формировать в Нижегородской области для участия в спецоперации этим летом - ред.). Обеспечили выплатами и всем необходимым. При этом в вопросах обороны и безопасности будем придерживаться необходимости выполнения команд военного руководства", - сказал Никитин, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Он добавил, что сейчас власти региона "сконцентрированы на выполнении гуманитарных задач (восстановление Харцызска, прием беженцев) и поддержке семей военнослужащих".Ранее сообщалось, что Нижегородская область взяла шефство над городом Харцызском Донецкой народной республики.

https://ria.ru/20220916/dobrovoltsy-1817368829.html

нижегородская область

донецкая народная республика

харцызск

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глеб никитин, нижегородская область, донецкая народная республика, харцызск, ситуация в днр и лнр