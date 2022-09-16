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Хабиров назвал идею о подготовке добровольцев в регионах верной - РИА Новости, 16.09.2022
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Хабиров назвал идею о подготовке добровольцев в регионах верной
Хабиров назвал идею о подготовке добровольцев в регионах верной - РИА Новости, 16.09.2022
Хабиров назвал идею о подготовке добровольцев в регионах верной
Глава Башкирии Радий Хабиров назвал идею руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах правильной, отметив, что два добровольческих... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T12:40
2022-09-16T12:40
россия
республика башкортостан
радий хабиров
рамзан кадыров
безопасность
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал идею руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах правильной, отметив, что два добровольческих батальона из республики уже участвуют в спецоперации.Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев"."Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня – это поддержка специальной военной операции", - прокомментировал Хабиров РИА Новости.Он рассказал, что два добровольческих батальона Башкирии имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова уже находятся на передовой и вступили в бой. "А сотни наших земляков-добровольцев уже несколько месяцев в отряде "Барс" и других подразделениях проявляют мужество и героизм", - отметил глава Башкирии."В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям – поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой. Нужно оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, помогать с техническим обеспечением", - добавил Хабиров.
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россия, республика башкортостан, радий хабиров, рамзан кадыров, безопасность
Россия, Республика Башкортостан, Радий Хабиров, Рамзан Кадыров, Безопасность
12:40 16.09.2022
 
Хабиров назвал идею о подготовке добровольцев в регионах верной

Глава Башкирии Хабиров назвал идею Кадырова о "самомобилизации" в регионах правильной

© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий ДикушинГлава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© Фото : Администрация Главы РБ/Дмитрий Дикушин
Глава Республики Башкортостан Радий Фаритовч Хабиров. Архивное фото
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УФА, 16 сен – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров назвал идею руководителя Чечни Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах правильной, отметив, что два добровольческих батальона из республики уже участвуют в спецоперации.
Ранее Кадыров заявил, что, по его мнению, каждый руководитель региона "вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы 1 тысячу добровольцев".
"Идея главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о "самомобилизации" в регионах абсолютно правильная, поскольку главная задача всех и каждого сегодня – это поддержка специальной военной операции", - прокомментировал Хабиров РИА Новости.
Он рассказал, что два добровольческих батальона Башкирии имени Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова уже находятся на передовой и вступили в бой. "А сотни наших земляков-добровольцев уже несколько месяцев в отряде "Барс" и других подразделениях проявляют мужество и героизм", - отметил глава Башкирии.
"В регионах важно также обеспечить экономическую и социальную стабильность, при этом особое внимание уделить двум направлениям – поддержке семей военнослужащих, которые бьются за Родину, и всемерной поддержке самих бойцов на передовой. Нужно оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, помогать с техническим обеспечением", - добавил Хабиров.
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РоссияРеспублика БашкортостанРадий ХабировРамзан КадыровБезопасность
 
 
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