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Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ

Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ - РИА Новости, 16.09.2022

Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска шесть раз в течение дня пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, в РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T23:19

2022-09-16T23:19

2022-09-16T23:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска шесть раз в течение дня пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, в их боевых порядках – натовские инструкторы."Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках - натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас украинскими подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто", - отметил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.

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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин