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Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ
Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ - РИА Новости, 16.09.2022
Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска шесть раз в течение дня пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, в РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T23:19
2022-09-16T23:19
2022-09-16T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска шесть раз в течение дня пытались нападать в направлении Александровки и Крынок, в их боевых порядках – натовские инструкторы."Только шесть раз в течение сегодняшнего дня противник пытался нападать в направлении Александровки и Крынок, в боевых порядках - натовские инструкторы, по сути, они и руководят сейчас украинскими подразделениями, поэтому нашим ребятам непросто", - отметил Пушилин в видеообращении в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Денис Пушилин
23:19 16.09.2022 (обновлено: 23:25 16.09.2022)
Пушилин заявил о натовских инструкторах в боевых порядках ВСУ
Пушилин: в боевых порядках ВСУ присутствуют натовские инструкторы