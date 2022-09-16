https://ria.ru/20220916/dnr-1817228124.html

Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР

Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022

Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР

В районе Северска Донецкой Народной Республики войска Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T13:02

2022-09-16T13:02

2022-09-16T15:09

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

донецкая народная республика

россия

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе Северска Донецкой Народной Республики войска Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ."В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220916/sklady-1817229139.html

донецкая народная республика

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украина

северск

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Конашенков об ударе в районе Северска: потери противника составили более 400 военнослужащих Конашенков об ударе в районе Северска: потери противника составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными 2022-09-16T13:02 true PT2M41S

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Екатерина Зайцева

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина, северск