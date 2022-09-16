https://ria.ru/20220916/dnr-1817228124.html
Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР
Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР - РИА Новости, 16.09.2022
Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР
В районе Северска Донецкой Народной Республики войска Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T13:02
2022-09-16T13:02
2022-09-16T15:09
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
донецкая народная республика
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В районе Северска Донецкой Народной Республики войска Украины потеряли 400 военных убитыми и ранеными в результате высокоточного удара ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ."В районе населённого пункта Северск Донецкой Народной Республики высокоточным ударом поражены позиции 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожены более 3 тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220916/sklady-1817229139.html
донецкая народная республика
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Конашенков об ударе в районе Северска: потери противника составили более 400 военнослужащих
Конашенков об ударе в районе Северска: потери противника составили более 400 военнослужащих убитыми и ранеными
2022-09-16T13:02
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PT2M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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13:02 16.09.2022 (обновлено: 15:09 16.09.2022)
Российские силы поразили до 400 украинских националистов в ДНР
Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли до 400 бойцов в районе Северска в ДНР