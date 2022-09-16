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В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта - РИА Новости, 16.09.2022
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https://ria.ru/20220916/diversanty-1817401978.html
В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта
В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта - РИА Новости, 16.09.2022
В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта
Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T18:35
2022-09-16T20:21
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио России"."Сейчас постоянно ДРГ и небольшие штурмовые группы пытаются просочиться на освобожденную территорию Запорожской области, иногда пытаются совершить разведку боем. Но все попытки для них заканчиваются очень плохо", — отметил он.По словам чиновника, противник стянул на линию боевого соприкосновения большое количество техники и личного состава. Ранее представитель Запорожской администрации также сообщил, что Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди местных жителей и требует передавать им данные о месте расположения военных объектов, а также вести корректировку огняС 24 февраля идет спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220915/zaporozhskaya-1816941405.html
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запорожская область
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в мире, владимир рогов, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, херсонская область , россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР, Херсонская область , Россия, Владимир Путин
18:35 16.09.2022 (обновлено: 20:21 16.09.2022)
 
В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта

Член Запорожской ВГА Рогов: украинские диверсанты регулярно пытаются перейти линию фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио России".
"Сейчас постоянно ДРГ и небольшие штурмовые группы пытаются просочиться на освобожденную территорию Запорожской области, иногда пытаются совершить разведку боем. Но все попытки для них заканчиваются очень плохо", — отметил он.
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По словам чиновника, противник стянул на линию боевого соприкосновения большое количество техники и личного состава.

"Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии — гаубиц М 777. Войска России со своей стороны усиливают резервы", — подчеркнул Рогов.

Ранее представитель Запорожской администрации также сообщил, что Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди местных жителей и требует передавать им данные о месте расположения военных объектов, а также вести корректировку огня
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Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
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