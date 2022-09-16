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В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта

В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта - РИА Новости, 16.09.2022

В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта

Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T18:35

2022-09-16T18:35

2022-09-16T20:21

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио России"."Сейчас постоянно ДРГ и небольшие штурмовые группы пытаются просочиться на освобожденную территорию Запорожской области, иногда пытаются совершить разведку боем. Но все попытки для них заканчиваются очень плохо", — отметил он.По словам чиновника, противник стянул на линию боевого соприкосновения большое количество техники и личного состава. Ранее представитель Запорожской администрации также сообщил, что Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди местных жителей и требует передавать им данные о месте расположения военных объектов, а также вести корректировку огняС 24 февраля идет спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220915/zaporozhskaya-1816941405.html

https://ria.ru/20220915/spetsoperatsiya-1816776277.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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