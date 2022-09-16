18:35 16.09.2022 (обновлено: 20:21 16.09.2022)
В Запорожской области пресекли попытки диверсантов перейти линию фронта
Член Запорожской ВГА Рогов: украинские диверсанты регулярно пытаются перейти линию фронта
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) постоянно безуспешно пытаются пройти через линию фронта в Запорожскую область, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире "Радио России".
"Сейчас постоянно ДРГ и небольшие штурмовые группы пытаются просочиться на освобожденную территорию Запорожской области, иногда пытаются совершить разведку боем. Но все попытки для них заканчиваются очень плохо", — отметил он.
По словам чиновника, противник стянул на линию боевого соприкосновения большое количество техники и личного состава.
"Идет переброска большого количества ракетного вооружения типа HIMARS и артиллерии — гаубиц М 777. Войска России со своей стороны усиливают резервы", — подчеркнул Рогов.
Ранее представитель Запорожской администрации также сообщил, что Служба безопасности Украины продолжает вербовочную кампанию среди местных жителей и требует передавать им данные о месте расположения военных объектов, а также вести корректировку огня
С 24 февраля идет спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.