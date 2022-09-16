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В Московском зоопарке приняли решение оставить медведя Диксона у себя - РИА Новости, 16.09.2022
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В Московском зоопарке приняли решение оставить медведя Диксона у себя
В Московском зоопарке приняли решение оставить медведя Диксона у себя - РИА Новости, 16.09.2022
В Московском зоопарке приняли решение оставить медведя Диксона у себя
Раненый медведь Диксон останется жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, ему переоборудуют вольер, сообщила... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T17:22
2022-09-16T19:42
светлана акулова
диксон
красноярский край
москва
московский зоопарк
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Раненый медведь Диксон останется жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, ему переоборудуют вольер, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра."В дикую природу с такой травмой, конечно, невозможно. Он останется жить в Московском зоопарке", - сказала Акулова, отметив, что медведя назвали Диксоном.По ее словам, вольер, в котором мишку держат сейчас, будут переоборудовать, чтобы зверь в будущем мог в том числе выходить на улицу, но при этом не поранил себя. Кроме того, в бассейне установят специальную подъемную конструкцию, которая сможет поднять медведя в случае, если он не сможет плавать.В пресс-службе зоопарка рассказали, что специалисты из академии совместно с ветврачами и зоологами Московского зоопарка изучили результаты анализов, КТ и МРТ-исследований, сопоставили их с внешним состоянием медведя и пришли к выводу, что ему можно помочь, несмотря на серьезный диагноз.Ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Сергей Позябин заявил, что он совместно с доктором ветеринарных наук, специалистом в области нейрохирургии Николаем Козловым скорректировал схему лечения мишки, которая позволит обеспечить животному максимально комфортную жизнь.В свою очередь, заведующая ветеринарным отделом Московского зоопарка Анастасия Высоких сообщила, что план реабилитации медведя, разработанный нейрохирургами, неврологами и реабилитологами, начнут осуществлять уже сегодня."С одной стороны произошла удача: он повредил только позвонок без компрессии спинного мозга. Но произошла контузия спинного мозга, и он не может пользоваться тазовыми конечностями. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы качество жизни этого медведя было хорошим. Сейчас он действительно в хорошем настроении: он ест, пьет, он рад людям, несмотря на горький опыт", - поделилась специалист и подчеркнула, что речь идет только о спинальной ходьбе, когда задействованы мышцы и сухожилия.
https://ria.ru/20220810/medved-1808563205.html
https://ria.ru/20220912/medved-1816332740.html
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светлана акулова, диксон, красноярский край, москва, московский зоопарк
Светлана Акулова, Диксон, Красноярский край, Москва, Московский зоопарк
17:22 16.09.2022 (обновлено: 19:42 16.09.2022)
 
В Московском зоопарке приняли решение оставить медведя Диксона у себя

Раненый медведь Диксон останется жить в Московском зоопарке, ему переоборудуют вольер

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в медиабанкГлавный вход в Московский зоопарк
Главный вход в Московский зоопарк - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Главный вход в Московский зоопарк. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Раненый медведь Диксон останется жить в Московском зоопарке, так как с его травмой невозможно выжить в дикой природе, ему переоборудуют вольер, сообщила журналистам в пятницу генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Раненого белого медведя обнаружили ранее на полярном острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. При обследовании у медведя нашли огнестрельное ранение в левую лопатку, парез задних конечностей, сильное обезвоживание и паралич задней части тела. Медведь мог только шевелить головой и передними лапами. У зверя нашли порядка 25-30 ран от картечи разного диаметра.
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"В дикую природу с такой травмой, конечно, невозможно. Он останется жить в Московском зоопарке", - сказала Акулова, отметив, что медведя назвали Диксоном.
По ее словам, вольер, в котором мишку держат сейчас, будут переоборудовать, чтобы зверь в будущем мог в том числе выходить на улицу, но при этом не поранил себя. Кроме того, в бассейне установят специальную подъемную конструкцию, которая сможет поднять медведя в случае, если он не сможет плавать.
В пресс-службе зоопарка рассказали, что специалисты из академии совместно с ветврачами и зоологами Московского зоопарка изучили результаты анализов, КТ и МРТ-исследований, сопоставили их с внешним состоянием медведя и пришли к выводу, что ему можно помочь, несмотря на серьезный диагноз.
Ректор Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина Сергей Позябин заявил, что он совместно с доктором ветеринарных наук, специалистом в области нейрохирургии Николаем Козловым скорректировал схему лечения мишки, которая позволит обеспечить животному максимально комфортную жизнь.
В свою очередь, заведующая ветеринарным отделом Московского зоопарка Анастасия Высоких сообщила, что план реабилитации медведя, разработанный нейрохирургами, неврологами и реабилитологами, начнут осуществлять уже сегодня.
"С одной стороны произошла удача: он повредил только позвонок без компрессии спинного мозга. Но произошла контузия спинного мозга, и он не может пользоваться тазовыми конечностями. Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы качество жизни этого медведя было хорошим. Сейчас он действительно в хорошем настроении: он ест, пьет, он рад людям, несмотря на горький опыт", - поделилась специалист и подчеркнула, что речь идет только о спинальной ходьбе, когда задействованы мышцы и сухожилия.
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Светлана АкуловаДиксонКрасноярский крайМоскваМосковский зоопарк
 
 
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