Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона сериала "Игра в кальмара"
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле, сообщает Variety.
"Леонардо Ди Каприо говорил, что он большой поклонник "Игры в кальмара", так что, скорее всего, если время или шансы позволят, мы попросим его присоединиться к шоу", — уточнил постановщик.
По его словам, во втором сезоне голливудских актеров не будет, а события будут происходить в Корее. Но в третьем, быть может, площадка изменится.
Премьера "Игры в кальмара" на Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала испытывают финансовые трудности и, чтобы решить свои проблемы, соглашаются принять участие в играх на выживание за большой денежный приз.
15 сентября, 08:00КультураНе только "Игра в кальмара": почему дорамы популярны в России