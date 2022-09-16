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Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"

Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара" - РИА Новости, 16.09.2022

Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"

Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле,... РИА Новости, 16.09.2022

2022-09-16T14:09

2022-09-16T14:09

2022-09-16T14:09

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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле, сообщает Variety. По его словам, во втором сезоне голливудских актеров не будет, а события будут происходить в Корее. Но в третьем, быть может, площадка изменится. Премьера "Игры в кальмара" на Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала испытывают финансовые трудности и, чтобы решить свои проблемы, соглашаются принять участие в играх на выживание за большой денежный приз.

https://ria.ru/20220915/doramy-1816725075.html

сеул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, леонардо ди каприо, сеул, netflix, кино и сериалы, знаменитости, звезды