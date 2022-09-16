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Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара" - РИА Новости, 16.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220916/dicaprio-1817252971.html
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара" - РИА Новости, 16.09.2022
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле,... РИА Новости, 16.09.2022
2022-09-16T14:09
2022-09-16T14:09
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле, сообщает Variety. По его словам, во втором сезоне голливудских актеров не будет, а события будут происходить в Корее. Но в третьем, быть может, площадка изменится. Премьера "Игры в кальмара" на Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала испытывают финансовые трудности и, чтобы решить свои проблемы, соглашаются принять участие в играх на выживание за большой денежный приз.
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новости культуры, леонардо ди каприо, сеул, netflix, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Леонардо Ди Каприо, Сеул, Netflix, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
14:09 16.09.2022
 
Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки "Игры в кальмара"

Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона сериала "Игра в кальмара"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанкАктер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде" в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Актер Леонардо ДиКаприо на красной дорожке фильма Однажды в Голливуде в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Леонардо Ди Каприо могут позвать на съемки третьего сезона "Игры в кальмара", заявил режиссер сериала Хван Дон Хёк на пресс-конференции Netflix в Сеуле, сообщает Variety.

"Леонардо Ди Каприо говорил, что он большой поклонник "Игры в кальмара", так что, скорее всего, если время или шансы позволят, мы попросим его присоединиться к шоу", — уточнил постановщик.

По его словам, во втором сезоне голливудских актеров не будет, а события будут происходить в Корее. Но в третьем, быть может, площадка изменится.
Премьера "Игры в кальмара" на Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. Герои сериала испытывают финансовые трудности и, чтобы решить свои проблемы, соглашаются принять участие в играх на выживание за большой денежный приз.
Кадр из сериала Игра в кальмара
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